Hückeswagen: Feuerwehrfest „auf’m Herweg“

Hückeswagen Das erste August-Woche steht in Herweg wieder ganz im Zeichen des Feuerwehrfests. Drei Tage – von Freitag bis Sonntag – wird im und am Gerätehaus der Löschgruppe Herweg gefeiert.

Ihr traditionelles Sommerfest feiert die Löschgruppe Herweg am kommenden Wochenende. Morgen, Freitag, heißt es im und am Gerätehaus wieder: „Auf’m Herweg ist’s am besten“. Einlass zur Kult-Party mit DJ Marc ist um 20 Uhr. Auflegen wird er aktuelle Partykracher, Top-Hits aus den deutschen Charts sowie Kultsongs der 90er. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Es gibt aber auch die Möglichkeit, für zehn Euro ein „Starterpaket“ zu kaufen – darin sind fünf Biermarken enthalten, und der Eintritt reduziert sich auf die Hälfte. Mit „Lecker Nudelsalat“ geht es am Samstag, 4. August, 20 Uhr, weiter – die Kölner Liveband steht für Dance, Cover, Rock- und Partymusik. Der Eintritt an diesem Abend beträgt sechs Euro. Für Mitglieder der Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen in Uniform ist der Eintritt an beiden Abenden kostenfrei.