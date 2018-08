Katja Hofstaedt ist die Beste ihres Jahrgangs

Hückeswagen Katja Hofstaedt hat ihre Ausbildung mit Bravour bestanden. Zum Verkauf gehört viel mehr als nur Brötchen zu packen.

Um 7 Uhr beginnt ihr Arbeitstag. Katja Hofstaedt belegt Brötchen, bereitet warme Snacks zu und ordnet die Waren in der Auslage, damit alles schön und ansprechend aussieht. Zum Produktionsverkauf der Landbäckerei Bauer in Winterhagen kommen viele Mitarbeiter der umliegenden Unternehmen. Sie holen sich dort ihr Frühstück und Mittagessen. Vor kurzem hat Katja Hofstaedt ihre Ausbildung zur Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk mit Schwerpunkt Bäckerei abgeschlossen – als Jahrgangsbeste.