Neuer Kreisbrandmeister kommt aus Radevormwald

Oberberg Der Radevormwalder Wilfried Fischer ist als neuer Kreisbrandmeister von Landrat Jochen Hagt im Amt begrüßt worden. Fischer ist Nachfolger von Frank-Peter Twilling. Er wird das Amt hauptamtlich ausüben.

Wilfried Fischer ist der erste hauptamtliche Kreisbrandmeister des Oberbergischen Kreises. Der Kreistag bestätigte den Vorschlag des Landrates in seiner Sitzung am 20. Juni, nachdem bereits die Leiter der Feuerwehren und der Bezirksbrandmeister ihre Zustimmung erteilt hatten. Landrat Jochen Hagt begrüßte den 58-jährigen Radevormwalder jetzt in seinem neuen Amt.