Schwerer Unfall auf der B 483 in Marke : Motorradfahrer mit Hubschrauber in Kölner Klinik

Die Polizei musste die B 483 in Marke am Samstagnachmittag nach einem schweren Unfall mit einem Motorradfahrer komplett sperren. Foto: Michael Scholten

Marke Ein Motorradfahrer bremste am Samstagnachmittag auf der B 483 in Marke zu spät und fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen nahezu ungebremst auf einen vor ihm stehenden Pkw auf.

Schwerer Unfall am Samstagnachmittag mal wieder auf der Bundesstraße 483 in Hückeswagen-Marke: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 53-jähriger Mann aus Radevormwald mit seinem Motorrad hinter dem Auto eines 47-jährigen Wipperfürthers in Richtung Radevormwald. Der musste anhalten, weil ein vor ihm fahrender Traktor nach links abbiegen wollte und darum hielt.