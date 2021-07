Löschgruppe feiert Jubiläum : Wie die Feuerwehr Mehrhoog ein Teil des Dorflebens wurde

Mehrhoog Seit mittlerweile zehn Jahren besteht die Löschgruppe. Ein Meilenstein für die 38-köpfige Truppe war der Bau des neuen Gerätehauses. Das übermäßige Vertrauen der Bürger beruht allerdings nicht nur auf dem Equipment. Woher das stammt.

Es war der Tag, an dem das neue Feuerwehrgerätehaus in Mehrhoog an der Bahnhofstraße 54 kurz zuvor noch mit zahlreichen Besuchern feierlich eröffnet und die Fahrzeuge von Pastor Erwin Krämer geweiht worden waren. Die letzten Gäste, zufrieden mit dem schmucken Bau, waren gerade gegangen. Tische und Bänke waren wieder verstaut, die Fahrzeuge wurden zurück in die neue Halle gesetzt, als an diesem 17. Juli 2011 für die 36 Feuerwehrleute der Löschgruppe Mehrhoog ihr erster offizieller Einsatz auf den Funkrufmeldern einging. So war der besondere Start für die neue Löschgruppe Mehrhoog.