Hückeswagen: Anwohner sorgen für attraktive Spielplätze

Hückeswagen Schon in den 1970er Jahren setzte sich die Zehnergemeinschaft vom Fürstenberg für einen Abenteuerspielplatz ein.

So setzen sich die Dierl-Anwohnerinnen und Mütter Claudia Bauer und Babett Küpper seit dem Jahr 2015 für die Verschönerung und Instandhaltung des Spielplatzes an der Brüder-Grimm-Straße ein. Sie bewarben sich für Hückeswagen bei der Fanta-Spielplatzinitiative, bei der es Zuschüsse zwischen 1000 und 20.000 Euro zu gewinnen gab. Am Ende sprang Platz 77 und ein Preisgeld von 1000 Euro dabei heraus.