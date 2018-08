Hospizgruppe Hückeswagen hat eine neue Koordinatorin

Tanja Wagner : Hospizgruppe hat eine neue Koordinatorin

Tnaja Wagner ist die neue Koordinatorin der Hospizgruppe Hückeswagen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Nach mehreren Wechseln hat Tanja Wagner die Stelle bei den „Weggefährten“ angetreten.

Die Zeiten haben sich spürbar verändert: In der heutigen Gesellschaft sind Sterben, Tod und Trauer keine Tabuthemen mehr. Einen Anteil an dieser Entwicklung haben die Hospizgruppen, die Schwerstkranke, Sterbende und deren Angehörigen auf ihrem Weg begleitet. Für die Koordination dieser gesellschaftlich wichtigen Aufgabe hat die Hückeswagener Ortsgruppe „Die Weggefährten“ nun eine neue Koordinatorin: Tanja Wagner übernimmt den Posten von ihrer Vorgängerin Miriam Führer, die aufgrund ihrer Mutterschaft und Elternzeit ausgeschieden ist.

Tanja Wagner setzt auf Beständigkeit: „Ich habe vor, zu bleiben“, kündigt die 47-Jährige an. Für die Aufgabe als Koordinatorin der Hospizgruppe bringt sie viele Voraussetzungen mit. Die gelernte Krankenschwester kommt ursprünglich aus Köln und hat dort 22 Jahre lang auf der Intensivstation eines Krankenhauses gearbeitet. 2008 zog sie ins Oberbergische. „Fünf Jahre bin ich noch gependelt und habe dann als Fachkraft in einer Senioreneinrichtung in Wipperfürth gearbeitet“, berichtet sie von ihrer beruflichen Laufbahn. Während dieser Zeit hat sich Tanja Wagner palliativ weitergebildet und war zuletzt dreieinhalb Jahren als Koordinatorin der Hospizgruppe Wipperfürth im Einsatz. Jetzt sei es Zeit für eine Veränderung.

In Hückeswagen steht ihr, wie auch schon ihrer Vorgängerin, Petra Dahm als Stellvertreterin zur Seite. „Meine Hauptaufgabe wird es sein, Erstgespräche mit Betroffenen und Angehörigen zu führen und den Kontakt zu dem jeweils passenden Begleiter herzustellen“, sagt Wagner. Direkt am ersten Arbeitstag lernte sie die Begleiter, die sich in der Hückeswagener Hospizgruppe engagieren, bei einem Gruppenabend kennen. „Die Ehrenamtler sind die wichtigsten Personen im Hospizdienst. Ohne sie geht es nicht“, betont die neue Koordinatorin. Daher sieht sie es als ihre erste Aufgabe, weitere Menschen zu finden, die sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe widmen. „Die Anfragen nach Begleitung werden immer mehr, daher benötigen wir auch mehr ehrenamtliche Mitarbeiter“, sagt die 47-Jährige.



Am 31. August startet ein neuer Vorbereitungskursus, der für die Tätigkeit in der Hospizarbeit benötigt wird (die BM berichtete). 15 Begleiter, darunter zwei Männer, hat die Ortsgruppe derzeit. Sie übernehmen die Lebensbegleitung in der Zeit des Sterbens, führen Gespräche, verbringen Zeit mit dem Begleiteten, entlasten Angehörige und erfüllen, soweit möglich, auch letzte Wünsche. Für Tanja Wagner liegt hier der Unterschied zu ihrer früheren Arbeitsstelle: Auf der Intensivstation sei es ein Kampf gegen den Tod gewesen, in der Sterbebegleitung verschenke man Zeit, um die letzte Lebenszeit des Kranken möglichst qualitativ und angenehm zu gestalten. „Die Arbeit gibt mir mehr zurück, als dass ich gebe. Sie hilft mir auch im Privaten, das eigene Leben zu relativieren und sich selbst zu erden“, beschreibt die Wipperfürtherin ihr Gefühl und die Identifikation mit ihrem Beruf.