Landwirt als Traumberuf für junge Menschen

Hückeswagener Landwirte : Landwirt – „der schönste Beruf, den es gibt“

Die Geschwister Anna Ebbinghaus (26) und Tobias Strack (23) sind beide staatlich geprüfte Agrarbetriebswirte und Nachwuchs-Landwirte. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Tobias Strack (23) und seine Schwester Anna Ebbinghaus (26) sind dem Vorbild des Vaters, Ortslandwirt Dietmar Strack, gefolgt und haben den Beruf des Agrarbetriebswirts erlernt. Jetzt arbeiten alle drei zusammen auf dem Hof.

Das Klischee sagt: Lehrerkinder werden oft selbst auch den Lehrberuf ergreifen. Dabei ist es im Grunde naheliegend, beruflich das zu machen, was die Eltern einem vorleben. Dann zumindest, wenn man merkt, dass die Eltern damit zufrieden sind. Das ist bei den Geschwistern Tobias Strack und Anna Ebbinghaus offensichtlich der Fall, denn beide sind als staatliche geprüfte Agrarbetriebswirte in die Fußstapfen ihres Vaters getreten.

Beide machten zuerst die Ausbildung an der Berufsschule in Wipperfürth, um dann an der Fachschule in Köln den weiterführenden Abschluss zum Agrarbetriebswirt zu absolvieren. Jetzt arbeiten auf dem Hof in Großenscheidt Vater, Tochter und Sohn gemeinsam daran, die 180 Kühe, die durch 180 Tiere aus der Nachzucht ergänzt werden, sowie die 130 Hektar Grünlandfläche zu bewirtschaften. „Es ist der schönste Beruf, den es gibt“, versichert Tobias Strack.

Info Fortbildung an Fachschulen Agrarbetriebswirt Um sich in zwei Jahren zum Agrarbetriebswirt fortzubilden, muss man in einem anerkannten und für die Zielsetzung der Fachrichtung einschlägigen Ausbildungsberuf einen Abschluss haben. Die Fortbildung wird derzeit mit den Schwerpunkten Betriebs- und Unternehmensführung, ökologischer Landbau und Gartenbau angeboten. Die Fortbildung wird an landwirtschaftlichen Fachschulen angeboten.

Der 23-Jährige hat während seiner Ausbildung auf Höfen in Gevelsberg und Engelskirchen gearbeitet, seine drei Jahre ältere Schwester war in Remscheid und Leverkusen im Einsatz – ebenfalls auf Milchviehbetrieben. „Es ergibt keinen Sinn, auf einem Schweinemastbetrieb zu lernen, wenn man später auf einem Milchviehbetrieb arbeiten wird“, stellt Anna Ebbinghaus klar.

Druck, in die Landwirtschaft zu gehen, hätten beide von ihren Eltern nicht verspürt. „Das war uns vollkommen freigestellt. Aber wir haben als Kinder schon viel draußen mitgeholfen, sind auf dem Trecker mitgefahren – die Landwirtschaft hat uns einfach schon früh sehr gut gefallen“, sagt die 26-Jährige. Vater und Kinder arbeiten gleichberechtigt zusammen. „Unser Vater ist natürlich froh, dass wir hier sind – wir entscheiden aber immer gemeinsam. Da hilft es, dass wir ähnlich denken“, sagt Anna Ebbinghaus.



Ihr Bruder schätzt am Beruf des Landwirts vor allem die Vielfältigkeit. „Man ist sowohl im Büro und muss betriebswirtschaftlich planen und denken, als auch mit den Tieren im Freien“, sagt er. Vom oft kolportierten politischen Druck, unter den die Landwirte stehen, lasse er sich nicht beeinflussen. „Der ist da, klar. Aber man muss ihn auch nicht ständig in den Kopf lassen“, sagt er. Er sei auch nicht jemand, der immer meckern würde. „Es kommt natürlich auch darauf an, wie man auf seinem Hof aufgestellt ist. Ob der Milchpreis als zu niedrig oder als angemessen angesehen wird“, ergänzt seine Schwester.

Was die Geschwister indes wirklich ärgere, sei das Unwissen vieler Menschen über die Bedingungen und Anforderungen in der Landwirtschaft. „Ich wünsche mir, dass die Leute mit den Landwirten sprechen und nicht über sie. Das ist mir sehr wichtig“, betont Tobias Strack. Anna Ebbinghaus ergänzt: „Es geht mir ziemlich auf den Keks, dass vor allem im Internet immer über die Landwirtschaft hergezogen wird. Vor allem auch in der Hückeswagener Facebook-Gruppe geht es teilweise unschön zu.“ Es fehle nicht nur an Wissen, sondern auch an Verständnis, sagen die beiden Jung-Landwirte und zeigen sich offen für Gespräche: „Wenn jemand wissen will, warum wir was wie machen, kann man uns gerne einfach ansprechen – wir reden sehr gerne“, sagt Tobias Strack und schmunzelt.

Als Landwirt darf man kein Morgenmuffel sein. „Unser Arbeitstag beginnt um 6 Uhr mit Stallarbeiten“, sagt Anna Ebbinghaus. Normale Arbeitstage enden abends gegen halb acht, ebenfalls wieder im Stall. „In der Erntezeit geht es natürlich dann länger, da müssen wir auch mal bis 23 Uhr auf dem Feld sein“, sagt ihr Bruder.