Kunst in Hückeswagen : Sommerausstellung von Künstler Bernhard Guski

Die Corona-Krise sorgt auch in der Kunst dafür, dass unübliche Wege beschritten werden. Wie bei dem Hückeswagener Künstler Bernhard Guski. Der 76-Jährige lädt zusammen mit seiner Frau Maria zwar wieder zur Sommerausstellung ein, wegen der Corona-Pandemie nicht an einem Sonntag, sondern verteilt übers Wochenende – so sollen sich die Besucherströme etwas entzerren. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. August, sind auf dem Hof in Voßhagen die Werke des Malers und Bildhauers zu sehen. Die Kunstinteressierten erwarten neue Plastiken und Aquarelle.