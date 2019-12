Werbegemeinschaft Hückeswagen : Das Auto gibt’s für die Losnummer 83.704

Hückeswagen Gut 150 Zuschauer erlebten Montagabend im Kultur-Haus Zach, wie die zehn Hauptgewinne der Weihnachtsverlosung ausgelost wurden.

Die Zeit des Bibberns und des Glühweins ist vorbei. Seitdem die Werbegemeinschaft die Hauptziehung ihrer zehn Hauptgewinne im Kultur-Haus Zach ausrichtet – seit 2017 –, fühlen sich Zuschauer und Veranstalter deutlich wohler. Ist es im Kultur-Haus doch angenehm warm und nicht so lausig-kalt wie im ungeheizten Foyer unterhalb des Bürgerbüros, dessen Atmosphäre eher einer Tiefkühltruhe glich. Etwa 150 Losbesitzer waren gekommen, aber niemand brach in spontanen Jubel aus. Der Hauptgewinn, ein weißer Renault Twingo, wartet auf seinen Eigentümer.

Die Gewinnnummern der zehn Hauptpreise wurden Montagabend wieder mit Hilfe der gelben Boxen von Überraschungseiern ermittelt: In denen lagen die Einer-, Zehner- bis Hundertausenderstellen, die nacheinander gezogen wurden. Das ergab dann die jeweilige Gewinnzahl. Um 19.39 Uhr stand schließlich das Wichtigste an diesem Abend fest: Das Auto geht an den Besitzer des Loses mit der Nummer 83.704.

Eingebettet war die Hauptziehung in einen passenden Rahmen: Vor, während und nach der Ziehung der Losnummern sorgte das Pop-Duo „Lei & Uli“ für Musik. Lei Errenst war früher Ensemble-Sopranistin an der Shanghaier Philharmonie und ist neben der Klassik schon immer auch im Genre Pop aktiv. Ulrich Spormanns musikalische Karriere als Gitarrist und Sänger führte durch Rock, Pop, Skiffle und Blues. Im Kultur-Haus Zach präsentierten die beiden ein Repertoire aus beliebten Popsongs und Balladen, von gefühlvoll leisen Tönen bis hin zu schwungvoll rhythmischen Songs. Zum Abschluss der Veranstaltung wurde schließlich noch der Sonderpreis unter den Besuchern der Hauptziehung verlost: ein neuer Reisekoffer samt 150-Euro-Reisegutschein. „Der kann bei jedem der drei Hückeswagener Reisebüros eingelöst werden“, sagte Ute Seemann.

Die Anzahl der ausgegebenen Lose gingen im abgelaufenen Weihnachtsgeschäft seit dem Martinsmarkt Anfang November um 13.000 gegenüber 2018 zurück. Ausschlaggebend dafür waren laut Uwe Heinhaus, Sprecher der Werbegemeinschaft, zwei Faktoren: Zum einen machte das Wetter den Händlern einen Strich durch die Rechnung. So war es gerade für diejenigen, die Kleidung und Schuhe verkaufen, in den vergangenen Wochen zu warm, weshalb die Kunden nur „mit angezogener Handbremse“ gekauft hätten. Und auch beim Weihnachtsmarkt und dem damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag am 8. Dezember „hatten wir Pech“, bilanzierte Heinhaus. „Da war kein Schneewetter, weswegen weniger Besucher kamen.“ Zum anderen kommen gerade zum Weihnachtsgeschäft viele Kunden von auswärts, vor allem aus Wipperfürth. Viele Händler, die ihnen dann Lose überreichen wollten, bekamen zu hören, dass sie die nicht haben wollten. „Sie wüssten nicht, wie sie an die Losnummern kämen, lautete die Begründung“, sagte Ute Seemann. Dabei steht zumindest die Internetadresse der Werbegemeinschaft auf den Losen, auf der die Losnummern ebenfalls veröffentlicht werden.