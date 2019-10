Amateurtheaterverein aus Hückeswagen : Umjubelte „Wipperwagen“-Premiere vor vollem Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Restlos ausverkauft waren die beiden Aufführungen der neuen Komödie „Schietwetter“ des „Wipperwagens“. Die vier Darsteller wurden mit großem Applaus belohnt.

Eine lange Zeit der Vorbereitung lag hinter dem „Wipperwagen“-Ensemble, am Freitagabend wurde es ernst – und letztlich erfolgreich: Die Premiere des neuen Stücks „Schietwetter“, einer knallbunten Verwechslungskomödie von Jannes Frahmsen, sorgte im ausverkauften Kultur-Haus Zach für gute Laune beim Publikum. Peter (Oliver Hecker, der auch Regie führte), frisch geschieden von Annette (Tanja Pett), wollte im noch gemeinsamen Ferienhaus an der nordfranzösischen Atlantikküste mit seiner neuen Flamme Manuela (Ute Joho) ein paar schöne Tage verbringen. Doch seine Ex hatte mit ihrem neuen Freund Klaus-Dieter (Norbert Becker) die gleiche Idee. Was natürlich zu zahlreichen umfangreichen Verwechselungen, komödiantischem Klamauk und furiosen Wortduellen führte.