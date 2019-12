Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kabarettistin vermittelt Freude am Altern

Kabarettistin vermittelt Freude am Altern

Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Hückeswagen Monika Blankenberg begeisterte ihr Publikum am Samstagabend im gut gefüllten Kultur-Haus Zach.

Lachen war am Samstagabend erwünscht, als Kabarettistin Monika Blankenberg zu einem Rundumschlag gegen den allgemeinen Trend ausholte: Jugendwahn, Diätwahn, Schönheitswahn – allesamt kein Thema in ihrem Programm mit dem Titel „Altern ist nichts für Feiglinge“. Vielmehr rief Monika Blankenberg zur Akzeptanz des Alterns, der Falten und Speckrollen auf. „Statt Taille habe ich Griffleisten“, witzelte die Kölnerin auf der Bühne des Kultur-Hauses Zach zur Erheiterung des Publikums. Gut 70 Zuschauer waren gekommen, größtenteils aus der Hauptzielgruppe zwischen 40 und 60 Jahren.

Das Thema „Altern“ bot viele Geschichten und lustige Anekdoten über Bodyforming-Wäsche und Fitnessstudios bis hin zum Wirkeintritt von Viagra: „Jetzt stellt Euch mal vor, Ihr müsst eine Stunde in der Besenkammer stehen, bis das Zeug wirkt.“ Blankenberg, selbst schon Oma eines Teenagers, ist nach eigener Aussage bereits vorgereift. „Ich altere berufsmäßig“, erläuterte sie.

Es war der dritte Auftritt der Kölnerin in Hückeswagen. Diesmal präsentierte sie das Beste aus ihrem Programm, dass schon einige Jahre großen Anklang findet. „Mir hat es gut gefallen“, versicherte Zuschauerin Anja Müller, die die Kabarettistin und Theater-Schauspielerin vorher nicht kannte. Dabei steht Monika Blankenberg 2020 bereits 40 Jahren auf der Bühne.

Ihr Programm über das Altern entstand aus den herrschenden gesellschaftlichen Zwängen und Missständen. „Ich finde es nicht normal, dass wir Frauen eine ständige Dreifach-Diskriminierung zu Geschlecht, Altern und Aussehen hinnehmen müssen“, betonte sie in einem Interview. Mit dem Programm möchte sie Menschen Mut machen, frei von Zwängen zu leben und zu lachen. Am Samstagabend gelang ihr das für gut zwei Stunden mühelos. Die Kabarettistin schreckte auch nicht davon zurück, direkt vor den Augen der Zuschauer zu altern und in die Rolle der 1933 geborenen Oma Anna zu schlüpfen, die man im Zugabteil vergessen hatte und nun eine Nacht auf dem Abstellgleis der Bahn verbringt. Oder die mit ihrer Freundin Trude sturzbetrunken als Geisterfahrerin auf der Autobahn unterwegs ist und sich das Altersheim schön trinkt. „Nur mit Trude kann man Hausverbot im Altersheim bekommen“, lautete ihr Resümee.