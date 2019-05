Aktionen in der Innenstadt : Maifest der Werbegemeinschaft löst Mittsommernacht ab

Info

Gewinnspiel Wer am Gewinnspiel der Werbegemeinschaft am 18. Mai teilnehmen möchte, muss aktiv werden und alle Maikäfer in den Schaufenstern der Geschäfte am Etapler Platz, der Island- und Bahnhofstraße zählen. Gewinnspielkarten gibt es an diesem Tag in allen teilnehmenden Geschäften der Werbegemeinschaft.

Verlosung Bis 16.15 Uhr können die ausgefüllten Teilnahmekarten an der Bühne abgegeben werden. Um 17 Uhr folgt die Verlosung.

Gewinne Für Kinder gibt es je einen 50-, 30- und 20-Euro-Gutschein vom Spielwarengeschäft Heinhaus zu gewinnen. Der Hauptpreis für die Erwachsenen ist ein großer Flachbild-Fernseher.