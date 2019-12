Benjamin Lenatz’ großer Traum : Hückeswagener will 2020 zu Paralympics in Tokio

So jubeln wie hier in seinem Rennrolli beim Parathriathlon im türkischen Alanya will Benjamin Lenatz auch, wenn er die Qualifikation für Paralympics 2020 in Tokio erreicht hat. Foto: Janos M. Schmidt

Hückeswagen Die Teilnahme an den Paralympischen Spielen im Sommer 2020 sind für Benjamin Lenatz zum Greifen nah. Der 35-jährige Paratriathlet arbeitet hart für diesen Traum. Unterstützt wird der Hückeswagener dabei von Familie, Fans und Sponsoren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Benjamin Lenatz ist durch und durch Sportler. Der Körper mit den muskulösen Oberarmen und der Ehrgeiz, mit dem der 35-Jährige trainiert, sprechen für sich. Derzeit ist die Motivation noch höher, denn ein Traum des Neu-Hückeswageners ist die Teilnahme an den Paralympics im kommenden Jahr in Tokio. Für die Qualifikation sammelt der Triathlet noch bis zum 28. Juni wichtige Punkte.

Trainiert wird in erster Linie mit Oliver Quittmann von der Sporthochschule Köln, Diplom-Sportwissenschaftler Patrick Bartsch und dem Kölner Triathlon-Team 01 (KTT), für das er an den Start geht. Aber auch Hückeswagen und die nähere Umgebung zählen zu den bevorzugten Trainingsorten des Mannes, der seit 16 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen ist. Hier geht es zum Schwimmen ins Hallenbad oder mit Rennrollstuhl und Handbike auf den Radweg der ehemaligen Bahntrasse. In der eigenen Wohnung in Hückeswagen, wo der 35-Jährige seit Juli 2018 mit seiner Ehefrau Frauke Lenatz direkt am Radweg wohnt, gibt es zudem einen voll ausgestatteten Trainings- und Kraftraum. „Die Folterkammer“ nennt das Ehepaar das Zimmer scherzhaft. Dort wird trainiert, wenn das bergische Winterwetter keine guten Trainingsbedingungen bietet.

Auch beim Parathtriathlon wird zunächst geschwommen. Foto: Kathrin Brieden

Info Zwei Wochen nach den Olympischen Spielen Termin Die 16. Paralympischen Sommerspiele werden vom 25. August bis 6. September 2020 in der Metropole Tokio ausgetragen. Austragungsort Die japanische Hauptstadt wurde im September 2013 während der 125. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Buenos Aires mit der Ausrichtung beauftragt. Der Vertrag mit dem IOC legt fest, dass die Paralympics am selben Ort wie die Olympischen Spiele (24. Juli bis 9. August) ausgetragen werden.

Dass Benjamin Lenatz sportlich so weit gekommen ist, ist seinem starken Willen, seinem Mut und seiner Ausdauer zu verdanken. Kraft erhält er auch von seiner Familie und seiner Ehefrau, die ihn unterstützen – und das nicht erst seit dem folgenschweren Unfall im März 2003. Der damals 19-Jährige war auf der Straße entlang der Bever-Talsperre mit seinem Quad in den Gegenverkehr geraten, seitdem ist er inkomplett querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Von 2004 bis 2015 spielte Lenatz erfolgreich Rollstuhlbasketball, unter anderem bei den Köln 99ers, mit denen er den Aufstieg in die Erste Liga schaffte. 2005 belegte er mit der U 22-Nationalmannschaft Platz fünf bei der Junioren-WM in Birmingham (England).

Seit 2013 ist Lenatz jedoch im Triathlon aktiv – seinen ersten Wettkampf in dieser Sportart absolvierte er im August des Jahres beim ATV-Triathlon in Hückeswagen. Der internationale Durchbruch gelang ihm vier Jahre später mit der Goldmedaille beim Weltcup in den USA und Bronze in Australien. „Triathlon und Basketball sind bis heute die integrativsten Sportarten, die Menschen mit und ohne Behinderung zusammen betreiben können“, betont der Angestellte der Stadtverwaltung Bergisch Gladbach. Basketball hat er schweren Herzens aufgegeben, „um das Ziel der Paralympics realistisch anzugreifen“, sagt der Triathlet. „Er kann aber bis heute keinen Ball rumliegen sehen“, verrät seine Ehefrau, die den Sportler beim Training im Radevormwalder Fitnessstudio „lifle-ness“ kennengelernt hatte, wo sie als Sport- und Fitnesskauffrau beschäftigt war. Seiner Trainingspartnerin machte Benjamin Lenatz 2016 bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg auf dem Zielteppich des Rathausplatzes einen Heiratsantrag.

Anschließend geht es mit dem Handbike auf die Strecke, wie hier beim Wettkampf in Funchal / Portugal. Das ersetzt das Fahrrad. Foto: Nelson Martins

Ein günstiges Hobby ist der Paratriathlon nicht: Ein Rennrollstuhl kostet locker 15.000 Euro, mit dem Handbike sieht es ähnlich aus. Die Sportgeräte sind immer Maßanfertigungen, da es keine „von der Stange“ gibt. „Mit ein paar Laufschuhen ist es nicht getan“, betont der 35-Jährige. Zudem sei man im Parasport noch nicht so professionell unterwegs, wie beispielsweise bei den Spezial-Materialien für die Sportgeräte, wodurch auch Anpassungen und Reparaturen schwierig seien. „Triathlon im Rollstuhl ist fast wie eine eigene Sportart. Beim Laufen bin ich mit dem Rennrollstuhl zu schnell und beim Radfahren mit dem Handbike zu langsam“, erläutert Lenatz. Einschließlich der Trainingslager und des Startgelds kommen zirka 30.000 Euro an Ausgaben pro Jahr zusammen, die der Triathlet selbst und mit Hilfe von Sponsoren stemmen muss. Sind neue Sportgeräte nötig, ist es deutlich mehr. „Für die Anzahlung meines ersten Handbikes habe ich die Auszahlung meines Bausparvertrags genutzt“, erinnert sich Lenatz.

Priorität haben jetzt die Rennen, die am meisten Punkte für die Qualifikation bringen, wie etwa die World Cups, die Continental-Meisterschaften und die Weltmeisterschaften. „Das Punktesystem ist kompliziert, die Startplätze werden nach der Weltrangliste vergeben“, erklärt Lenatz. Zurzeit steht der Hückeswagener auf dem zehnten Platz. „Um sicher in Tokio dabei zu sein, muss ich auf dem neunten Platz sein“, fügt er hinzu. Frauke und Benjamin Lenatz sind aber durchaus optimistisch – ansonsten hätten sie nicht schon die Hotelzimmer in der japanischen Hauptstadt reserviert. „Das musste man ein Jahr im Voraus machen“, sagt das Paar lachend.

Frauke Lenatz ist nicht nur zur moralischen Unterstützung, sondern auch als Wechselhelferin immer an der Seite ihres Mannes. Ein absolut eingespieltes Team. „Wir brauchen dabei nicht zu sprechen, denn jeder Handgriff sitzt. So sparen wir einige Sekunden“, betont Benjamin Lenatz.