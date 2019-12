Kultur in Hückeswagen : Es wird noch einmal weihnachtlich

Hae Min Geßner ist eine der Solistinnen des weihnachtlichen Konzerts in der Pauluskirche am Tag vor Silvester. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Die Evangelische Kirchengemeinde lädt für Montag, 30. Dezember, 18 Uhr, zu einem Konzert „zwischen den Jahren“ ein. Hinter der Überschrift „Nowell, Nowell!“ verbirgt sich weihnachtliche Musik aus der Tudor-Zeit.

Auch wenn die Festtage vorbei sind, wird es am kommenden Montag, 30. Dezember, in der Hückeswagener Pauluskirche an der Marktstraße noch einmal weihnachtlich. Denn die Evangelische Kirchengemeinde lädt für 18 Uhr zu einem Konzert „zwischen den Jahren“ ein. Hinter der Überschrift „Nowell, Nowell!“ verbirgt sich weihnachtliche Musik aus der Tudor-Zeit, berichtet Kantorin Inga Kuhnert.

In dem Konzert in der Pauluskirche singen und spielen die Musikerinnen Weihnachtsmusik, die an seinem Hof musiziert wurde, heißt es in der Ankündigung von Inga Kuhnert. Mitwirkende sind Hae Min Geßner (Sopran), Jasper Bärtling-Lippina (Laute) und die Remscheider Stadtkirchenkantorin Ursula Wilhelm (Portativ). Der Eintritt ist kostenfrei, am Ausgang wird jedoch um eine Spende gebeten.