Biologische Station Oberberg : Landwirte wollen mehr Getreide anbauen

Auch Hückeswagener Landwirte wollen mehr Getreideflächen anlegen . Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Hückeswagen Feldlerche und Kiebitz gibt es so gut wie kaum noch. Deshalb haben Naturschützer und Landwirte ein bundesweit einmaliges Flächenprogramm gestartet, an dem sich auch Hückeswagener und Radevormwalder Landwirte beteiligen.

Bei einem gemütlichen Spaziergang durch die oberbergische Landschaft entdeckt der aufmerksame Betrachter ganz viele verschiedene Blumen, Pflanzen und Tierarten – nur ganz sicher nicht oder nur höchst selten zum Beispiel eine Feldlerche. Die wurde 2019 zum Vogel des Jahres gewählt und zählt bundesweit zu den besonders geschützten Arten, eben weil es sie nur noch so selten gibt. Mit der Wahl sollte nach Angaben der Biologischen Station Oberberg auf den fortschreitenden Strukturverlust in unserer Kulturlandschaft und dem damit einhergehenden kontinuierlichen Rückgang der Feldlerchenpopulation in Deutschland hingewiesen werden.

Und es soll sich künftig auch etwas verändern: Denn der Rückgang einiger Vogelarten im Bergischen hängt eng damit zusammen, dass die Zahl der Ackerflächen im Vergleich zu 1960 im ganzen Bergischen Land zugunsten der Grünlandwirtschaft stark zurückgegangen ist. „So ist die Feldlerche bei uns akut vom Aussterben bedroht“, warnt die Biologische Station auf ihrer Homepage. Deshalb haben sich Partner und Unterstützer Gedanken um die Vielfalt der bergischen Landwirtschaft gemacht und ein Konzept erarbeitet, um gezielt mehr Getreideflächen anzulegen. So könnte die Feldlerche in Zukunft ihr Nest wieder vorzugsweise in lichten Getreideäckern mit ausreichend Ackerwildkräutern bauen. Zugleich gäbe es dann auch wieder genügend Insekten, um die Jungen zu füttern.

Info Zielvereinbarung unterzeichnet Modellregion Sechs wesentliche Ziele sind nach Angaben der Biologischen Station Oberberg mit der Unterzeichnung der Zielvereinbarung im Rahmen des Projektes „Modellregion Landwirtschaft und Naturschutz Bergisches Land“ verbunden.

▶ Erhaltung der biologischen Vielfalt durch Schaffung von neuem Lebensraum

▶ Förderung der Feldvögel insbesondere der Feldlerche und des Kiebitzes

▶ Förderung der Ackerwildkräuter

▶ Erhöhung der Biodiversität auf bisher intensiv genutzten Grünlandflächen

▶ Stärkung der regionalen landwirtschaftlichen Betriebe

▶ Förderung des Landschaftserlebens und einer vielfältigen Kulturlandschaft

Und was ist der konkrete Plan, um diese Ziele zu erreichen? In begrenztem Umfang sollen artenarme intensiv genutzte Grünlandflächen in Ackerflächen mit Getreideanbau umgewandelt werden. Diese können bei der Biologischen Station von Bewirtschaftern gemeldet werden. Anschließend erfolgt eine naturschutzfachliche Prüfung durch Vertreter der Landwirtschaft und des Naturschutzes, die schauen, ob die vorgeschlagene Fläche auch tatsächlich geeignet ist. Außerdem muss ein Antrag gestellt werden, der den Landwirt zeitlich befristet davon befreit, sein Grünland anderweitig nutzen zu dürfen. Weitere Anforderung: Die umgewandelte Ackerfläche sowie eine weitere gleich große Ackerfläche müssen mindestens in einer dreigliedrigen Fruchtfolge bewirtschaftet werden. Individuell können darüber hinaus weitere Maßnahmen mit dem Landwirt besprochen werden, wie zum Beispiel das Ackerrandstreifenprogramm.

Nach Angaben von Olaf Schriever von der Biologischen Station sollen in den kommenden Jahren in beiden bergischen Kreisen etwa 50 Hektar Grünland umgewandelt werden. Nachdem die beiden Kreisbauernschaften einen Aufruf an die Landwirte gestartet hatten, meldeten sich knapp 40 Interessenten an dem neuen Flächenprogramm. Die ersten Flächen wurden bereits im Oktober begutachtet – Ergebnis: Sechs Betriebe im Oberbergischen Kreis mit 21 Hektar sind geeignet: Die Flächen liegen in Reichshof, Morsbach und Nümbrecht sowie in Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth. Der Rheinisch-Bergische Kreis ist mit vier Betrieben und 14 Hektar dabei.

Olaf Schriever erläutert, dass die Verhandlungen auch mit den Hückeswagener Landwirten derzeit laufen, deshalb könne er noch keine Details zu den Flächen nennen. „Es geht jetzt darum, dass die Fruchtfolge von der grundsätzlichen Planung für die nächsten zehn Jahre festgelegt wird“, sagt er. Es sei sehr erfreulich, dass die Flächen in Hückeswagen und Rade geeignet seien und in das Kriterienprofil passen. Hierzu zählt auch, dass die Äcker nicht direkt an einen Wald grenzen. „Und sie müssen auf einer Höhe liegen, da ist es windiger und luftiger, was gerade für die Feldlerche, aber auch den Kiebitz beste Voraussetzungen sind“, erläutert Schriever. Vögel bräuchten den Aufwind, aber auch eine trockene Umgebung. „Wo der Wind durchgeht und wo Kuppen sind, finden die Vögel einen gute Umgebung“, sagt der Fachmann von der Biologischen Station. In Radevormwald sei die Feldlerche übrigens in den vergangenen fünf Jahren noch gesichtet worden, was dafür spreche, dass sich dieser Vogel auch dort wieder ansiedeln könnte, wenn er denn die entsprechenden Lebensbedingungen vorfindet.

Ein Betrieb in Reichshof wird wohl die Vorreiterrolle in Oberberg übernehmen. Für diesen Landwirt liegt der genehmigungspflichtige Vertrag bereits beim Kreis. Schriever rechnet damit, dass die Umwandlung der Fläche im Februar oder März beginnen kann. „Bei allen anderen Betrieben auch aus Hückeswagen und Radevormwald geht es noch um Detailfragen“, sagt er. Dann könne aber auch dort die Fläche umgebrochen, das heißt gepflügt und vorbereitet werden.