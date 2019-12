Hückeswagen : Der „Fahrplan“ der Löwen-Grundschule

Hückeswagen Der Bauantrag ist gestellt, doch bis der erste Spatenstich getan werden kann, wird’s wohl noch ein Jahr dauern. Unklar bleibt weiterhin, ob der Grundschul-Neubau bis Ende 2021 fertiggestellt sein wird. Eine Fristverlängerung ist möglich

Alles geht außerhalb der Ferien seinen gewohnten Gang: Auf der Kölner Straße ist morgens zwischen 7.30 und 8 Uhr ein Verkehr fast wie auf der Inneren Kanalstraße in Köln, denn dann werden unter anderem viele der insgesamt 250 Löwen-Grundschüler vom „Eltern-Taxi“ vor dem Schulgelände abgesetzt. Mittags entzerrt sich das Prozedere, aber das Verkehrsaufkommen ist auch dann ziemlich hoch. Nach den Weihnachtsferien 2021/22 soll sich das Ganze ins Brunsbachtal verlagern. Eigentlich. Denn die Löwen-Grundschule hat aktuell nur eine Betriebserlaubnis bis Ende 2021, weswegen zum Jahresbeginn 2022 der Neubau der Löwen-Grundschule in direkter Nachbarschaft des Bürgerbads bezugsfertig sein muss.

Allerdings stehen die Vorzeichen schlecht, dass die Stadt diese Frist einhalten kann. Nur wenn alles optimal läuft, könnte mit dem Bau der Schule Ende nächsten Jahrs begonnen werden. Bürgermeister Dietmar Persian geht jedoch von einer Bauzeit von 15 Monaten aus – zu viel, um bis Fristende fertig zu werden. Dabei hatte der Rat in seiner November-Sitzung den Beschluss gefasst, dass „im Rahmen der weiteren Projektplanung anzustreben ist, dass der ursprüngliche Fertigstellungstermin (31.12.2021) eingehalten wird“. Denn nur so könnten die Vorgaben der Bauaufsicht und die Erwartungen der Bevölkerung aus dem Bürgerentscheid erfüllt werden.

Drei Schulhöfe Auf dem Gelände am Hang soll es drei Schulhöfe auf unterschiedlichen Ebenen geben. Sie werden differenzierte Nutzungsschwerpunkte haben: auf einer Fläche können sich die Kinder in den Unterrichtspausen vor allem sportlich austoben, auf der zweiten dürfen sie spielen, die dritte dient als Ruhezone. Damit soll auch den unterschiedlichen Bedürfnissen von Grundschulkindern im Alter zwischen etwa sechs und zehn Jahren Rechnung getragen werden.

Gesamtfläche Der Neubau der Löwen-Grundschule in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bürgerbad entsteht auf einer Gesamtfläche von etwa 5500 Quadratmetern – am jetzigen Standort Kölner Straße sind es 3500.

Dennoch haben Stadtverwaltung und Architekturbüro Assmann aus Dortmund nun ein strammes Programm vor sich. Immerhin sind zwei wichtige Schritte getan: Ende November stimmte der Stadtrat mit großer Mehrheit für den Entwurf inklusive der ermittelten Kosten von 17,3 Millionen Euro sowie für die Ausschreibung der Arbeiten an einen Generalunternehmer (die BM berichtete). Zudem wurde in der zweiten Dezemberwoche der Bauantrag eingereicht.

Für Anfang Januar steht nun ein Gespräch der Verwaltung mit dem Architekturbüro an. In dem geht es laut Persian in der Hauptsache darum, wie in der Ausschreibung das politisch gewollte Ziel untergebracht werden kann. Denn die Krux ist: Wird der Zeitplan in ein so enges Korsett gepresst, dass das Bauunternehmen zum 31. Dezember 2021 den Neubau schlüsselfertig übergeben muss, könnte es laut Persian zu wenige und auch zu teure Angebote geben. „Ich könnte mir daher vorstellen, dass wir mit dem Generalunternehmer einen Bonus vereinbaren, wenn er tatsächlich bis zur vorgesehenen Frist fertig wird“, sagt der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung. Das wiederum aber habe den Nachteil, dass die Kosten für den Neubau der Löwen-Grundschule entsprechend steigen werden. Nicht zuletzt angesichts der heißgelaufenen Baukonjunktur sei es ohnehin eine große Herausforderung, ein vernünftiges Angebot zu bekommen. „Das haben die Erfahrungen anderer Kommunen gezeigt“, berichtet Persian.