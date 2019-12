Engagement in Hückeswagen : Auch 2020 ein „Offener Adventskalender“

Die beliebte Veranstaltungsreihe wird durch einen Flyer mit eigenem Design noch einmal besonders gewürdigt. Foto: Grafik: Elsenbach Design

Hückeswagen Organisatorin Irmgard Hannoschöck von der Diakonie Fachstelle Sucht ist sehr zufrieden mit dem Verlauf. „Ich freue mich sehr über die vielen tollen und gut besuchten Veranstaltungen“, sagt sie. Vorbereitungen fürs nächste Jahr laufen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Manchmal hat man das Gefühl, die Zeit verfliegt nur so. Gerade dann, wenn man sich den fünften Offenen Adventskalender der Diakonie Fachstelle Sucht betrachtet. Die drei Wochen, in denen Veranstaltungen stattgefunden haben, waren nicht nur in die ohnehin alles andere als ruhige Adventszeit gebettet, sie waren auch so abwechslungsreich gestaltet, dass man am liebsten alle Angebote wahrgenommen hätte. Was aufgrund so mancher zeitlichen Überschneidung nicht möglich war.

Dennoch hatte sich Hauptorganisatorin Irmgard Hannoschöck wieder bemüht, möglichst vielen Veranstaltungen beizuwohnen. Und hat es nicht bereut. „Die Berührung im Publikum habe ich fast immer selbst gefühlt“, sagt sie. Wie viel stattgefunden hat, werde ihr besonders deutlich, wenn sie den Flyer in die Hand nehme. „Ich finde den ohnehin sehr schön, und ich bin den Sponsoren – BEW und Stadtmarketing – sehr dankbar dafür, dass sie uns den Flyer ermöglichen“, sagt Irmgard Hannoschöck. So werde diese in sich konsistente Veranstaltungsreihe auch durch einen Flyer mit eigenem Design noch einmal besonders gewürdigt. Zudem einen mit Wiedererkennungswert, denn zum wiederholten Mal wurde er von der Hückeswagenerin Nicole Elsenbach gestaltet.

Info Bewerbung beim ersten Heimatpreis Heimatpreis Ende November wurde in Gummersbach der erste Heimatpreis des Kreises verliehen. Unter den sieben Projekten aus Hückeswagen, die sich für den mit 10.000 Euro dotierten Preis beworben hatten, war nicht nur das drittplatzierte Kinderdorf, auch der Offene Adventskalender hatte sich beworben. „Vielleicht bewerben wir uns im kommenden Jahr ja wieder“, sagt Irmgard Hannoschöck.

Wenn sie zurückblickt, erlebe sie das Gefühl der Zusammengehörigkeit. „Das sind nicht einfach nur lose Veranstaltungen, sie gehören zusammen“, sagt Irmgard Hannoschöck. Darunter auch Termine, die gut besuchte Selbstläufer sind. „Etwa die Lesung im Heimatmuseum mit Bürgermeister Dietmar Persian und der Band No. 4. Mill Street. Da war es richtig voll. Oder ‚Trotzige Weihnachten‘ der Evangelischen Landeskirchlichen Gemeinschaft Scheideweg“, sagt Irmgard Hannoschöck. Da habe ihr besonders die Herangehensweise der Organisatorinnen Frauke Walder und Jenny Rabanus gefallen. „Sie haben gesagt, dass sie sich zwar das Thema überlegt hatten, dann aber vor der Schwierigkeit standen, dazu ein Programm zu entwickeln.“ Wie es umgesetzt worden sei, sei sehr ansprechend gewesen. Die Veranstaltung, die sie am meisten berührt hätte, habe bei Christoph Winkler im Modegeschäft stattgefunden. „Der musikalische Poetry Slam mit Jana Goller und Olga Schröder war unheimlich berührend. Ich habe mich umgesehen, und es war schön zu sehen, wie die Besucher sich an den Händen hielten und aneinanderkuschelten. Manche weinten sogar“, sagt Irmgard Hannoschöck.