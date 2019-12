Aktion im JuZe : Entspannte Festvorbereitungen dank JuZe

Loreen Barberio vom JuZe schaut sich zusammen mit Dalia (11) und Malina (2) bunte Keksrezepte in einem Buch an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen „Kein Stress vor dem Fest“ lautete am Samstag das vorweihnachtliche Angebot für Eltern und Kinder.

Der offene Adventskalender in der Schloss-Stadt besteht nicht nur aus schönen Konzerten und Besinnlichem, sondern auch aus ganz praktischen Angeboten. Am Samstag zählte dazu die Kinderbetreuung im Jugendzentrum (JuZe). Unter dem Motto „Kein Stress vor dem Fest“ waren alle Kinder zwischen drei und zwölf Jahren zum Basteln und Spielen in die Kinder- und Jugendeinrichtung im Brunsbachtal eingeladen.

Die Kinder wussten nicht ganz genau, wie ihre Eltern die freie Zeit nutzen würden. Das war in Anbetracht des zu erwarteten Weihnachtsmanns vielleicht auch besser so. „Meine Eltern holen den Weihnachtsbaum vom Speicher“, vermutete Lynn (7). Freundin Carina war sich dagegen sicher: „Ich bin hier, weil es mir Spaß macht und nicht, weil meine Eltern irgendwohin müssen“, betonte die Achtjährige. Von 10 bis 17 Uhr waren die Kinder in guten Händen und wurden von bis zu acht Mitarbeitern des JuZe betreut. Am Nachmittag kamen noch Mitglieder der „Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege“, die die Einrichtung und auch das vorweihnachtliche Projekt unterstützen. „Es ist schon Tradition, dass der Förderverein noch ein zusätzliches Bastelangebot beisteuert“, sagte David Visse.