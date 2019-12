Konzert in Hückeswagen : Konzert unter erschwerten Bedingungen

Konzert in Hückeswagen

Bei der „Adventsmusik mit Kerzenschein“ in der Pauluskirche unter der Leitung von Kantorin Inga Kuhnert gab es am Sonntag Lieder und Musik zum Hören und Mitsingen. Die Eröffnung machten die Kantorei und der Projektchor . Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Ein stimmungsvolles Programm hatten die vielen Instrumentalisten und Sänger für das „Adventskonzert bei Kerzenschein“ in der Pauluskirche zusammengestellt. Das wurde aber von einem Notfall überschattet.

Das stimmungsvolle Konzert „Adventsmusik bei Kerzenschein“ ist in Hückeswagen bereits zur Institution in der Vorweihnachtszeit geworden. Für Sonntag hatte die Evangelische Kirchengemeinde nach einjähriger Pause dazu in die mit vielen Kerzen illuminierte Pauluskirche eingeladen. Die Zuschauer erwartete ein vielseitiges Programm unter der Gesamtleitung der Kantorin Inga Kuhnert. Für Musik sorgten der Kinderchor, die Band „PaulusPlayer“, der Jugendchor sowie die Kantorei der Gemeinde. Auf der Empore spielte der CVJM-Posaunenchor unter der Leitung von Lothar Vandenherz.