Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Milan betreibt seit 25 Jahren Salon an der Marktstraße

Hückeswagen Seit 37 Jahren arbeitet Milan Kranjcec als Frisör, seit einem Vierteljahrhundert ist er mit seinem Salon an der Marktstraße selbstständig.

Die großen Fenster an der Marktstraße sind hell beleuchtet. Hier ist Frisörmeister Milan Kranjcec in seinem Element. Mit Leidenschaft, Können und Kreativität kümmert sich der 52-Jährige um die Haare seiner Kunden. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie man Leute verändern und was man aus einem Menschen herausholen kann“, sagt er. Vor 25 Jahren übernahm er den Salon Elfie, am 13. Dezember 1994 feierte er Neueröffnung. Seitdem sind hier kreative Hochsteck- und Hochzeitsfrisuren, moderne Schnitte und unzählige Haarfarben und Tönungen entstanden.