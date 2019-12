Heimatverein : Bergische Waffeln zum Jahresabschluss

Radevormwald Seit 30 Jahren existiert das Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße. Wie in jedem Jahr organisierte der Heimat- und Verkehrsverein zum Ausklang des Jahres eine traditionelle Bergische Kaffeetafel.

Elke Steinkamp arbeitet seit knapp 30 Jahren im Heimatmuseum und kann sich deshalb noch gut an die Anfänge erinnern. Dieses Jahr feierte der Heimat- und Verkehrsverein den 30. Geburtstag des Museums. „Am 29. September vor 30 Jahren wurde das Museum eröffnet. Das Jubiläum haben wir aber nur in einem kleinen Kreis gefeiert.“ Einen größeren Kreis zogen die diesjährigen Sonderausstellungen an. Besonders gut gefallen haben Elke Steinkamp die Ausstellungen des Kulturkreises, die aktuell noch läuft, sowie die der Rader Künstler. Dank Bernd Klüting, der auch an dem Bergischen Waffelessen teilnahm, haben sich im Heimatmuseum regionale Künstler präsentiert. „Ich fand es toll zu sehen, wie viele kreative Menschen in Radevormwald wohnen und was sie herstellen. Die Ausstellung wurde gut angenommen.“ Bei dem Rückblick auf 2019 denkt Elke Steinkamp unter anderem an die Teddybären von Ingrid Brink oder an den Bildhauer Norbert Petri, der ebenfalls an der Ausstellung mitwirkte. Insgesamt konnte Bernd Klüting 14 Hobbykünstler für die Sonderausstellung ausfindig machen. Eine Unterstützerin des Heimatmuseums ist außerdem Erika Spies. Sie kam gestern spontan vorbei, half beim Auffüllen der Kaffeetassen und kam mit den Besuchern ins Gespräch.