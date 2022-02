Neues Wohngebiet für Hückeswagen : Erschließung „Eschelsberg“ beginnt

Brunsbachtal Die Baufirma richtet gerade ihre Baustelle ein. Die Vermarktung der Grundstücke beginnt mit einer digitaler Auftaktveranstaltung am 24. März.

Gut eineinhalb Jahre liegt der symbolische erste Spatenstich im Brunsbachtal bereits zurück. Damals, Ende Juli 2020, wurde damit offiziell die Erschließung für den Neubau der Löwen-Grundschule in direkter Nachbarschaft des Bürgerbads gestartet. Jetzt ist nicht nur dessen Rohbau fertig, seit Anfang der Woche richtet auch die Baufirma Stricker aus Dortmund ihre Baustelle für die Erschließung des Neubaugebiets „Eschelsberg im Dreieck Bürgerbad, Klettergarten und Kölner Straße ein. Auf insgesamt 51 Grundstücken sollen dort einmal vier Mehrfamilien- sowie Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen. Die Baufirma hat in Hückeswagen auch das Gelände der Löwen-Grundschule sowie den zweiten Bauabschnitt des Gewerbegebiets West 3 erschlossen.

Mobilität in Kaldenkirchen

Mobilität in Kaldenkirchen : Modernisierung des Bahnhofs beginnt erst im Jahr 2026

Übergabe in Mönchengladbach

Übergabe in Mönchengladbach : Brigadegeneral Dieter Meyerhoff erhält Fußball-Wimpel

Verschleiß an den Tragseilen

Verschleiß an den Tragseilen : Bahnhof Opladen: Der Aufzugtausch beginnt im März

In fünf Wochen beginnt zudem die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke. Die Stadtentwicklungsgesellschaft (HEG) lädt für Donnerstag, 24. März, 17 Uhr, zu einer Auftaktveranstaltung in digitaler Form über das Onlineportal Zoom ein. Kemper: „Die vorgemerkten Grundstücksinteressenten auf der geschlossenen Interessentenliste werden nach der Veranstaltung chronologisch angeschrieben.“ Weitere Grundstücksanfragen nimmt die HEG derzeit nicht an, ist die Nachfrage doch bereits sehr groß.