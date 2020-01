Hückeswagener Zentrum : Bahnhofstraße bleibt ein Problemfall

Hückeswagen Ein Knackpunkt der Stadtentwicklung ist die Bahnhofstraße: ein nur kurzes Straßenstück, das aber viele Probleme bereitet – und das bereits seit Jahrzehnten. Mit dem ISEK wird das alte Thema nun neu aufgerollt.

Auf der Bahnhofstraße hat der Verkehr allerdings um ein Vielfaches abgenommen, seit es die innere Umgehung gibt. In Zahlen heißt das: Fuhren früher 17.000 Fahrzeuge am Tag über die Bundesstraße im Zentrum, ist es heute noch ein Viertel. Zuletzt hatte der Landesbetrieb Straßen 2015 eine Zählung vorgenommen, demnach steuert die Mehrzahl der Fahrer ihre Autos, Lkw und Motorräder über die Alte Ladestraße – 12.600 am Tag.

Die Vorgeschichte Schon vor dem Bau der inneren Ortsumgehung war im Rathaus überlegt worden, wie die Bahnhofstraße als eine der Hauptverkehrsadern der Stadt verkehrsberuhigt werden könnte. Im Hintergrund stand schon damals, also vor deutlich über zehn Jahren, dass die Bahnhofstraße wie eine Cäsur das Zentrum durchschnitt: auf der einen Seite lag (und liegt bis heute) die Altstadt, also das historische Stadtzentrum mitsamt der Einkaufszone Islandstraße, auf der anderen Seite die neue Innenstadt mit dem Einkaufszentrum auf dem noch in den 1980er Jahren brach liegenden Bahnhofsvorplatz und dem Etapler Platz. Und dazwischen sehr viel Autoverkehr, der letztlich dafür sorgte, dass beide Bereiche nicht wirklich organisch zusammenwachsen konnten. Die geteilte (Innen-)Stadt wurde zum Dauerthema.

Die nächsten Schritte Verantwortliche der Stadtverwaltung werden in Kürze erneut ein Gespräch mit dem Landesbetrieb Straßen zur Bahnhofstraße führen. Das kündigte Bürgermeister Dietmar Persian in dieser Woche am Rande des Sozialausschusses an. Darin wird es vor allem darum gehen, was die Stadt schon jetzt konkret in Sachen Neugestaltung tun kann, auch wenn die Bahnhofstraße noch auf Jahre hinaus Teil der B 237 bleiben wird. Denn mit dem ISEK nehmen alte Pläne neu an Fahrt auf. Das nur wenige hundert Meter lange Straßenstück zwischen Bach- und Peterstraße bleibt ein jetzt wieder aktualisiertes Kernthema der zukünftigen Stadtentwicklung.