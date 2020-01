Hückeswagen : Schlosskonzert mit „abenteuerlichem“ Mix

Hückeswagen Das Streichtrio „3Cordes“ kommt am 8. Februar ins Heimatuseum.

„Goldene Zeiten“ brechen am Samstag, 8. Februar, im Heimatmuseum an. Denn im dritten Schlosskonzert der 54. Saison präsentiert das Streichtrio „3Cordes“ ein Konzert „von Träumern, Abenteurern und Possenreißern“. Dabei schlagen die drei jungen Musikerinnen Franziska Lüdicke (Violoncello), Friederike Imhorst (Viola) und Veronika Aluffi (Violine) einen Bogen von der Romantik bis zu den „goldenen“ 1920er Jahren und streifen verschiedenste musikalische Genres und Gattungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Karten zum Preis von 15 Euro gibt’s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung und an der Abendkasse. Für Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr ist der Eintritt kostenfrei. Karten können auch unter Tel. 02192 935451 oder per Mail an info@schlosskonzerte-hueckeswagen.de vorbestellt werden; sie liegen dann bis 19.45 Uhr an der Abendkasse bereit.