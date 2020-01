Hückeswagener „Kämpchen“ : Die nächsten maroden Friedhofswege werden saniert

Viele Friedhofswege sind so marode, dass sie saniert werden müssen. Im vorigen Jahr waren die ersten an der Reihe. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Stadt schreibt die Arbeiten jetzt aus, nachdem der Bauausschuss seine Zustimmung gegeben hat.

Auf den zirka 45.000 Quadratmetern des „Kämpchens“, wie der Hückeswagener Friedhof Am Kamp liebevoll genannt wird, befinden sich etwa 7500 Grabstätten. Zudem gibt es exakt 10.581 Quadratmeter an Wegen – und diese sind teilweise in einem miserablen Zustand. Vor allem gehbehinderte Besucher des Friedhofs sind davon betroffen, denn viele Wege sind Stolperfallen. Das liegt zum einen daran, dass an manchen Stellen die Baumwurzeln den Asphalt nach oben gedrückt haben. An anderen Stellen ist die Oberfläche neben der Grabeinfassung abgesackt, nachdem der Sarg im Grab zusammengefallen und Erdreich nachgerutscht ist.

2018 kam die Politik der Bitte der Verwaltung nach, in die Sanierung der Friedhofswege 1,2 Millionen Euro zu investieren – allerdings für einen Zeitraum von zehn Jahren, so dass jedes Jahr etwa 120.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Im Frühjahr/Sommer 2019 wurden die ersten Wege saniert. In diesem Jahr soll es an den zweiten Sanierungsabschnitt gehen – der Bauausschuss machte in dieser Woche den Weg dafür frei.

Zuvor hatte Waldemar Kneib vom Bauamt der Stadt die Wegsanierung aus dem Vorjahr vorgestellt. Nachdem der Asphalt herausgenommen worden war, wurde das Erdreich bis auf eine Tiefe von 40 Zentimetern abgebaggert. Das Ganze wurde anschließend mit einer Schotterschicht befüllt, danach wurden die Pflastersteine gesetzt. Teilweise wurden zudem die Grabumrandungen mit Bewehrungs versehen, damit sie – sollten die Gräber einmal absacken – nicht ebenfalls abrutschen.

Betroffen sind die Wege der Grabfelder I und II, die in Richtung Beethovenstraße und Weierbach gelegenen Grabfelder II und IV werden nicht saniert. Hatte doch der Rat entschieden, diesen Teil des Friedhofs auslaufen zu lassen, da es immer weniger Erdbestattungen gibt. Allein in den Grabfeldern I und II gibt es aber 5350 Quadratmeter asphaltierte Wege – „das ist in Etwa so viel wie die Peterstraße bis zum Bergischen Kreisel“, rechnete Kneib vor. Zirka 1600 Quadratmeter davon gehören zur Schadensklasse 1, sind also im schlechtesten Zustand. „Im vorigen Jahr haben wir etwa 450 Quadratmeter“ saniert“, berichtete der Bauamtsmitarbeiter. Daher geht er davon aus, dass für die Erneuerung der restlichen Wege aus der Schadensklasse 1 noch drei Jahre notwendig sind.