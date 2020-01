Feuerwehr im Brunsbachtal : Trotz Kosten-Kritik wird Wache weiter geplant

Der Vorentwurf des Neubau der Feuerwache im Brunsbachtal sieht ein hochmodernes Gebäude vor. Die Einsatzfahrzeuge rücken über die Straße Zum Sportzentrum aus. Foto: kplan AG

Die Planungen für den Neubau der Feuerwehr im Brunsbachtal können fortgeführt werden. Das beschloss der Bauausschuss.

Einigkeit herrscht bei allen Fraktionen, dass das neue Feuerwehrhaus im Brunsbachtal errichtet werden soll. Sogar die FaB hat mit diesem Standort offenbar ihren Frieden geschlossen, obwohl sie 2017 noch den Bolzplatz oder eine Erweiterung der aktuellen, fast 60 Jahre alten Wache an der Bachstraße favorisiert hatte.

Als der Bauausschuss am Montagabend jedoch mehrheitlich beschloss, die Planungen des Vorentwurfs freizugeben und weiter auf dieser Grundlage zu planen, stimmte Fraktionschefin Brigitte Thiel dennoch dagegen: Der FaB sind die Kosten von aktuell acht Millionen Euro zu hoch. Zuvor war Jürgen Becker (SPD) mit seinem Vorstoß gescheitert, noch einmal – wie bei der Löwen-Grundschule – nach Einsparpotenzial zu suchen. Er enthielt sich bei der Abstimmung.

Info Keine Rettungswache im Brunsbachtal Pläne Ursprünglich war daran gedacht, die neue Feuerwache im Brunsbachtal so zu gestalten, dass darin auch die Rettungswache des Kreises untergebracht werden kann. Diesbezüglich führte die Stadt Gespräche mit der Kreisverwaltung. Aktuell Auf Nachfrage von Gerhard Welp (FDP) bestätigte Bürgermeister Dietmar Persian im Bauausschuss, dass diese Pläne nicht weiter verfolgt werden. Die Vorstellungen hätten zu weit auseinandergelegen.

Kritik, vor allem seitens der FaB, gab es daran, dass die Stadt angeblich nichts von der Beschaffenheit des Grundstücks gewusst habe. So hatte vor eineinhalb Wochen ein Verwaltungsmitarbeiter im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt, dass 2017 nicht klar gewesen sei, wie steil das Gelände sei. Damals hatte die Verwaltung erstmals 6,2 Millionen Euro für den Neubau in den Haushalt gestellt. Zu Beginn der Sitzung des Bauausschusses stellte Bürgermeister Dietmar Persian jedoch klar: „Für uns war es nicht überraschend, dass das Gelände nicht eben ist, sondern eine Hanglage hat.“ Die Verwaltung hätte von Anfang an gesagt, dass der Bau der neuen Feuerwache an diesem Standort mit bestimmten Herausforderungen verbunden sei, die aber zu lösen seien.

Darauf ging auch Jana Bingener vom Projektentwickler kPlan ein, der die Pläne für den Vorentwurf geliefert hat. Wegen der Hanglage muss das Gebäude mit einer Stützmauer abgesichert werden. Allerdings wird die neue Feuerwache so gebaut, dass sie bei Bedarf unproblematisch erweitert werden kann. So wird etwa das Flachdach so ausgelegt, dass darauf ein weiteres Geschoss platziert werden könnte – etwa, wenn einmal andere Bedingungen für die Feuerwehr herrschen oder Hückeswagen eine Berufsfeuerwehr benötigen sollte. Zudem stellte sie klar, dass die Pläne alle Vorgaben beinhalten, die für eine moderne Feuerwehr notwendig sind. Das sei auch in den Sitzungen des Arbeitskreises Feuerwache den Politikern aller Fraktionen und der Verwaltung vorgestellt worden.

Jürgen Becker stellte in den Raum, ob die künftige Feuerwache, die unter anderem auf dem Gelände des jetzigen Hauses Ruhmeshalle 8 errichtet wird, tatsächlich zwei Zufahrten und 41 Stellplätze benötigt. Dazu sagte die Projektleiterin von kPlan: „Die zwei Eingänge und die Parkplätze ergeben sich aus der Topografie.“ Zwischen Haus und B 237 soll es einige Parkplätze für Besucher und Schulungsteilnehmer geben, die von dort aus ins Obergeschoss gelangen. Unten, im Bereich der Straße Zum Sportzentrum, wird sich später der große Parkplatz für die Feuerwehrleute befinden, die von dort ungehindert und schnell zu ihren Umkleideräumen und dann umgehend in die Fahrzeughalle gelangen. Die Anzahl der Parkplätze errechnet sich laut Jana Bingener anhand der Einsatzkräfte, die in den Fahrzeugen Platz haben – „wir müssen also alleine Parkplätze für 38 Feuerwehrleute vorhalten“.

Anstelle des Hauses Ruhmeshalle 8 soll einmal die neue Feuerwache errichtet werden. Zu erkennen ist die Hanglage, in die das Gebäude gebaut werden muss. Foto: Stephan Büllesbach

Utz Gessner (Grüne) verwies auf die Wermelskirchener Feuerwache, wo im Einsatzfall die Ampel auf der B 51n auf Rot gestellt wird und die Fahrzeuge direkt auf die Bundesstraße fahren können. Das geht an der Ruhmeshalle jedoch nicht, bestätigte Jana Bingener. Damit die schweren Feuerwehrwagen ausrücken können, wird ein Alarmhof von mindestens 15 Metern benötigt. „Würden wir die Fahrzeughalle an die Bundesstraße bauen, müssten wir sie auf Stelzen setzen“, erläuterte sie. Das würde deutlich teurer.