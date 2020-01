Jeckes Doppeljubiläum der Kolpingsfamilie Hückeswagen : Der Rä-Te-Ma-Teng im Wandel der Zeit

Nicht nur bei der dritte Auflage 1968 mussten die Jecken im und am Zug mit winterlichen Verhältnissen leben. Schnee gab es des Öfteren beim Rä-Te-Ma-Teng. Foto: Kolping-Archiv/Koling-Archiv

Hückeswagen Rosenmontag, 24. Februar, zieht der 55. Karnevalsumzug durch die Innenstadt. Die Kinder stehen seit jeher im Mittelpunkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Wenn der Präsident zu Fuß gehen muss, während die Kinder gefahren werden, dann ist Karnevalsumzug in Hückeswagen. Am Rosenmontag jährt sich diese liebgewonnene Tradition der Kolpingsfamilie zum 55. Mal. Erstmals von der Bahnhofstraße ziehen ab 14.11 Uhr mehrere Mottowagen und Fußgruppen wie gewohnt zwei Runden durch die Stadt bis zum Schloss und verteilen dabei kiloweise Kamelle. Tobias Bosbach ist seit 2003 als Präsident der Kolping-Galasitzung Teil des Organisationsgremiums. Auf den Rä-Te-Ma-Teng freut er sich besonders. „Die Sitzung ist anstrengend, der Zug ist die Kür“, fasst es der 43-Jährige zusammen. Hier dürfen auch die Verantwortlichen einmal Gas geben, diverse Schwätzchen halten und „Bützchen“ am Straßenrand verteilen.

Ohne das Engagement der Kolpingsfamilie wäre Hückeswagen heute allerdings ein weißer Fleck auf der jecken Karte. Womöglich hätten die Schüler an diesem Tag nicht einmal schulfrei, denn der Kinder-Karnevalsumzug Rä-Te-Ma-Teng hat mitunter dazu beigetragen, dass der Rosenmontag zu den freien Brauchtumstagen der örtlichen Schulen zählt. „Früher haben sich die Schulen und Kindergärten immer am Umzug beteiligt. Das ist heute leider nicht mehr der Fall“, bedauert Bosbach.

Bereits ein Jahr nach dem spontanen Ur-„Zoch“war der Rä-Te-Ma-Teng von 1967 eine organisierte und bei den Behörden angemeldete Veranstaltung, die durch die Altstadt führte. Foto: Kolping-Archiv

Info Noch Mitstreiter für den jecken „Zoch“ gesucht Foto: Kolping-Archiv Termin Der 55. Rä-Te-Ma-Teng startet am Rosenmontag, 24. Februar, um 14.11 Uhr. Erstmals werden sich die Teilnehmer des Umzugs auf der für den Verkehr gesperrten Bahnhofstraße hinter Zugführer Holger Schmidt aufstellen. Teilnehmer Wer noch dabei sein will – Wagen, Fußgruppen oder „Einzelkämpfer“ –, kann sich mit Holger Schmidt telefonisch unter 0160 90822248 oder per E-Mail an holgschmidt@gmx.de in Verbindung setzen. Namensgebung Der Name „Rä-Te-Ma-Teng“ steht für eine Krach machende Rappelgruppe. In den 1960er-Jahren trat bei einer Sitzung der Düsseldorfer KG Weißfräcke solch eine Gruppe mit dem Namen „De Retematäng“ auf. Ebenfalls soll es eine Verbindung zur Zeit von Napoleon und dem damit verbundenen Spruch „Raison à le matin“ (Vernunft/Ruhe bis zum Morgen) geben.

Die inzwischen verstorbenen Herbert Dornseifer und Franz Mostert waren die Initiatoren des Umzugs. Nach der Kinder-Karnevalssitzung im Jahr 1966, die die Kolpingsfamilie zwei Jahre zuvor ins Leben gerufen hatte, startete spontan eine Polonäse. Franz Mostert mit der Trompete vorneweg, führte etwa 120 Kinder zunächst durch den Kolpingsaal und dann zum Wilhelmplatz. Einige der Erwachsenen schnappten sich die Instrumente aus dem Büro des Kolping-Hausmeisters und zogen mit. Den ersten Kamelle-Regen verteilte Bernhardine Niehaus über die bunt verkleidete Kinderschar: Die Bewohnerin des ehemaligen Niehausschen Mehrfamilienhauses an der Goethestraße öffnete ihr Fenster und warf spontan „Klümpchen“ in Richtung der Kinder. Die Polizei habe am nächsten Tag jedoch darum gebeten, solch einen Umzug zukünftig anzumelden, wie Franz Mostert in einem früheren Gespräch berichtete. Damit wurde der Rä-Te-Ma-Teng dann offiziell.

In den darauffolgenden Jahren wurden Kinder-Tollitäten gewählt, Wagen gebaut und Zugführer beordert. Vor dem Zug wurden die Kinder nach ihren Verkleidungen wie Hexen, Cowboys oder Indianer sortiert. Den Kamellen-Regen gab es anfangs nur auf dem Schlosshof, damit kein Kind unterwegs unter die Räder der Umzugswagen geriet. Heute gehen sogenannte Wagenengel neben den Wagen her, um Unfälle zu vermeiden.

Als die Jecken 1978 am Wilhelmplatz vorbeizogen, gab es dort noch eine Filiale der Deutschen Bank und den Brücken-Supermarkt. Foto: Kolping-Archiv

Von den Rosenmontagszügen sind den Teilnehmern und Organisatoren viele lustige Anekdoten in Erinnerung geblieben. So konnte einmal Kardinal Joachim Meißner überredet werden, am Umzug teilzunehmen. Auch die Motto-Wagen brachten immer viel Gesprächsstoff. „Es gab einen Bonanzawagen mit Schwingtür wie im Westernsalon, wo die Kinder während der Fahrt ein- und aussteigen konnten“, erzählt Bosbach. Heute undenkbar – zu hoch sind die Sicherheitsauflagen. Peter Goldstraß, der in der Schloss-Stadt zu den kreativsten Wagenbauern zählte, entwarf ein Gefährt mit Konfettikanone, bei der auch Styroporkügelchen als Kanonenfutter zum Einsatz kamen. „In den 1970er-Jahren sind einmal Kontoauszüge durch die Stadt geflattert“, erinnert sich Bosbach. Statt Konfetti wurden mehrere Säcke geschreddertes Papier der Sparkasse in die Luft geschossen – nur der Inhalt eines Sackes war versehentlich nicht geschreddert worden.

Bis heute hat der Grundgedanke der Initiatoren Bestand: Der Hückeswagener Rä-Te-Ma-Teng ist für die Kinder der Stadt gemacht – egal ob am Straßenrand, zum Fangen der Kamelle, oder als Zugteilnehmer. Die Kinder stehen an erster Stelle und dürfen, wie das Kinder-Prinzenpaar, auf den Zugwagen mitfahren. Für diesen Grundsatz geht auch der Präsident gerne zu Fuß. „Unser Karnevalszug zählt zu den schönsten in NRW und ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Hier muss niemand Angst haben, überrannt zu werden“, versichert Kolpingmitglied Heinz Pohl, der das Karnevalsgen von seinen Vorfahren geerbt hat und beim Rä-Te-Ma-Teng die Zugmaschine für den Prinzenwagen steuert.