TV Winterhagen : Prellballjugend bei Regionalmeisterschaft dabei

Winterhagen Jubel bei beiden Prellball-Nachwuchsteams des TV Winterhagen: Sie nutzten den Heimvorteil beim NRW-Cup und qualifizierten sich für die Regionalmeisterschaften Mitte.

Die Regionalmeisterschaften Mitte werden am 7. März in Reinheim (Darmstadt) stattfinden. Dort wollen sich die weibliche Jugend C/D (11 bis 14 Jahre) und männliche Jugend A/B (15 bis 18 Jahre) für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Der Spieltag stand vor allem im Zeichen der TVW-Mädchen. Cayenne Craen, Chiara Miller und Sarina Blackert zeigten sich in Top-Form und gewannen alle Spiele, berichtete Trainerin Annika Köthe. Der TVW holten sich somit auch gleich zweimal Gold: In der gemeinsamen Wertung zum NRW-Cup mit den Teams aus dem Rheinischen Turnerbund (RTB) und dem Westfälischen Turnerbund (WTB) sowie in der RTB-Wertung.