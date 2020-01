Proben werden fortgesetzt : Pfarrcäcilienchor erneut ohne Leitung

Im Herbst hatte Christine Langmaack den Pfarrcäcilienchor noch auf das Konzert „Bring us hope“ am 24. November vorbereitet. Im Dezember legte sie ihr Dirigentenamt nieder. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Überraschend hat Dirigentin Christine Langmaack Anfang Dezember gekündigt, zeitgleich sind vier Mitglieder ausgetreten. Bei der Hauptversammlung entscheiden sich die restlichen Sängerinnen und Sänger allerdings fürs Weitermachen.

Beim Neujahrsempfang des Pfarreienverbands bestätigte dann Pastor Marc D. Klein, dass Chorleiterin Christine Langmaack Anfang Dezember gekündigt habe. Ebenfalls seien vier Mitglieder unmittelbar nach dem Konzert „Bring Us Hope“ am 24. November ausgestiegen. Über die Gründe wurde in der Gemeinde mehr oder weniger ausführlich und intensiv spekuliert. Laut der damaligen Chor-Vorsitzenden Claudia Pille sollte die Hauptversammlung Mitte Januar abgewartet werden. Denn dort sollten die Mitglieder über die Zukunft des Traditionschors entscheiden. Dass Claudia Pille dann auch noch, wenngleich ganz regulär und turnusgemäß, nicht mehr zur Neuwahl zur Verfügung stand, ließ die Hoffnung auf ein Fortbestehen des Chors nicht gerade wachsen.

Nach der Versammlung in der Vorwoche ist nun zumindest klar, wie es kurzfristig weitergehen soll. „Es kann und wird auf jeden Fall weitergehen, das gemeinsame Singen ist erst einmal gerettet“, versichert Ursula Klatt, die als Nachfolgerin von Claudia Pille zur Vorsitzenden gewählt wurde. „Im Grunde haben wir die Posten getauscht, da ich vorher die stellvertretende Vorsitzende war – was jetzt Claudia Pille ist“, sagt Ursula Klatt. Zwar stehe der Kirchenchor derzeit ohne Leitung da, was bedeute, dass der Vorstand sehr aktiv und intensiv nach einem Nachfolger für Christine Langmaack suche. Vorübergehend sollen die Proben aber von Claudia Pille geleitet werden. „Sie hat vor kurzer Zeit die Prüfung zur Vize-Chorleiterin abgelegt. Sie hat angeboten, für die nächsten zwei bis maximal drei Monate die Proben zu leiten“, bestätigt Ursula Klatt. Die Prämisse sei aber, in dieser Zeit auf jeden Fall einen neuen Dirigenten zu finden.