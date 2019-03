Jahreshauptversammlung: TV Winterhagen hofft auf die Jugend

Hoffnungsträger für den TV Winterhagen bei den Deutschen Meisterschaften am 6. und 7. April in heimischer Halle ist die weibliche Jugend A/B mit Nina Mörch, Annika Köthe und Marlene Wenzlokat (v.l.). Foto: Köthe

Hückeswagen Seit einem Jahr wird der TV Winterhagen erfolgreich ohne ersten Vorsitzenden geführt. Die Aktivitäten werden trotzdem nicht weniger. Am 6. und 7. April richtet die Prellballabteilung die Deutsche Meisterschaft der Jugend aus.

Mehr Bestätigung geht nicht: Bei der 91. Jahreshauptversammlung des TV Winterhagen am Freitagabend in der vereinseigenen Halle wurde der gesamte Vorstand einstimmig wiedergewählt. Das Dreiergespann des geschäftsführenden Vorstands bilden Jürgen Hausmann, Sabine Falk und Ina Mühlinghaus. Ein eingespieltes Team, das die Aufgaben untereinander aufteilt. Dennoch hofft der Verein, dass sich irgendwann wieder ein neuer erster Vorsitzender finden wird. „Es ist schon sonderbar, dass sich bei der Vielzahl der Mitglieder kein neuer erster Vorsitzender finden lässt“, bedauerte der Ehrenvorsitzende, Manfred Issel, der die Vorstandswahl leitete. Dennoch sei das vergangene Geschäftsjahr „vorzüglich gelaufen“ und die Finanzen des Vereins „picobello“.

Neben den sportlichen Aktivitäten und Erfolgen kündigt sich schon die nächste Herausforderung an: Im September 2020 wird der TVW in der Schloss-Stadt den „Internationalen Trampolin Oldies Cup“ ausrichten.

Zunächst sind jedoch die Prellballer gefordert: Am 6. und 7. April organisiert der TVW die Deutsche Prellballmeisterschaft der Jugend in der Mehrzweckhalle. 40 Mannschaften werden erwartet – darunter drei eigene Mannschaften des TVW. Große Chancen erhofft sich der Verein von den Spielerinnen der weiblichen Jugend A/B 15-18 Jahre, die bereits vor vier Jahren in Bremen in der Altersklasse C/D 11-14 Jahre Deutsche Meister geworden waren. Trainer Michael Köthe zeigte sich nicht nur begeistert von den sportlichen Leistungen seiner Schützlinge, sondern auch vom Teamgeist der Sportler, Eltern und Freunde. „Wir sehen uns als eine große Prellballfamilie“, sagte Köthe.

Auch in diesem Jahr plant der TV Winterhagen mehrere Aktivitäten, wie die Teilnahme am Altstadtfest im September sowie als Helfer beim Talsperrenlauf am 4. Mai. Beim Frühjahrsfest der Einzelhändler mit „Roadshow“ am kommenden Sonntag, 31. März, werden sich die Artisten und Einradfahrer des TVW auf der Bühne an der Bahnhofstraße präsentieren.