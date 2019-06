Prellball in Winterhagen : TVW stellt acht Kaderspieler des RTB für den Deutschlandpokal

gehen am Wochenende beim Deutschlandpokal an den Start (vorne, v. l.): Annika Köthe, Adrian Föll, Marlene Wenzlokat, (hinten, v. l.) Luca Liesen, Christina Köthe, Nina Mörch, Sarina Blackert, Chayenne Crain und Adrian Kempf vom TVW. Foto: Köthe

Winterhagen Acht Nachwuchsprellballer des TV Winterhagen verstärken die Kader des Rheinischen Turnerbunds am Wochenende beim 36. Deutschlandpokal der Jugend.

Auf den Weg nach Sottrum in Niedersachen machen sich heute, Freitag, acht Nachwuchsprellballerinnen und -prellballer des TV Winterhagen, die die Kader des Rheinischen Turnerbunds (RTB) verstärken. Der spielt am Wochenende in den einzelnen Altersklassen um den 36. Deutschlandpokal der Jugend.

Für die weibliche Jugend A/B (15 bis 18 Jahre) spielen Marlene Wenzlokat, Nina Mörch und Annika Köthe. Bei der weiblichen Jugend C/D (11 bis 14 Jahre) sind Chayenne Crain und Sarina Blackert vom TVW dabei. Luca Liesen und Adrian Kempf treten bei den Jungen in der älteren, Niklas Föll in der jüngeren Altersklasse an. Zudem sind Jessika Besser und Christina Köthe vom TVW feste Größen im Betreuer-Team des RTB und managen die weibliche Jugend. Lea Liesen findet ihren Einsatz als Schiedsrichterin. „Nach der Deutschen Jugend-Meisterschaft in Hückeswagen im April ist die Teilnahme am Deutschlandpokal für die Jugend eine besondere Auszeichnung, im Trikot des RTB zu spielen“, betont Trainer Michael Köthe.

Heute Abend werden die Gruppen ausgelost, am Samstag und Sonntag wird um den Deutschlandpokal gespielt. Der Rheinischen Turnerbund stellt in allen vier Wettbewerben Kader-Teams, die in den jeweiligen Altersklassen und in der Gesamtwertung die Plätze ausspielen. Neben RTB werden der Niedersächsische Turner-Bund, der Pfälzer Turnerbund, der Schwäbische Turnerbund, der Berliner Turnerbund, der Schleswig-Holsteinischer Turnverband, der Badische Turner-Bund, der Bremer Turnverband und der Westfälische Turnerbund vertreten sein. Die weibliche Jugend A/B und die männliche Jugend C/D des RTB gehören zum Favoritenkreis.

Livestream Alle Sportbegeisterten können die Spiele auf Sportdeutschland.TV mitverfolgen über https://sportdeutschland.tv/deutschlandpokal-jugend-2019-tag-1?autoplay=true

(büba)