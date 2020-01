Hückeswagener Viert- und Zehntklässler : Anmeldetermine an den Wipperfürther Gymnasien

Auch die künftigen EvB-Schüler können schon den Neubau mit der Mensa und den Ganztag-Betreuungsmöglichkeiten nutzen. Foto: Stephan Büllesbach

Wipperfürth Hückeswagener Vier- und auch Zehntklässer können im Februar wieder an einem der beiden Wipperfürther Gymnasien für das fünfte Schuljahr bzw. die Oberstufe angemeldet werden.

Die überwiegende Mehrheit der Hückeswagener Gymnasiasten geht auf eines der beiden Wipperfürther Gymnasien, wo im Februar die künftigen Fünft- und Zehntklässler angemeldet werden können. Die Anmeldezeiten am EvB-Gymnasium, Lüdenscheider Straße, sind von Montag, 17. Februar, bis Mittwoch, 19. Februar, jeweils 8 bis 18 Uhr. Am St.-Angela-Gymnasium, Auf dem Silberberg, können die künftigen Schüler in der kommenden Woche, 3. bis 5. Februar, jeweils 8 bis 18 Uhr, angemeldet werden.

Das EvB bietet Eltern zusätzlich on Montag, 3. Februar, bis Mittwoch, 5. Februar, jeweils 8 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich zum Übergang ihres Kindes auf das Gymnasium beraten zu lassen. Zur Anmeldung mitgebracht werden müssen das Halbjahreszeugnis des vierten Schuljahres, das Familienstammbuch bzw. die Geburtsurkunde sowie der Anmeldeschein in vierfacher Ausgabe, der an der Grundschule mit dem Zeugnis ausgehändigt wird. Hat das Kind eine eingeschränkte Gymnasialempfehlung erhalten, sollten die Eltern das zu den Beratungs- und Anmeldetagen mitbringen, damit sich die Schulleitung mit ihnen in einem persönlichen Gespräch über den Schulwunsch austauschen und Eltern und Kind weiter beraten können. Die Eltern können einfach vorbeikommen, aber auch vorab im Sekretariat unter Tel. 02267 5021 einen Termin vereinbaren.

Auch am Erzbischöflichen St.-Angela-Gymnasium werden viele Hückeswagener Jungen und Mädchen unterrichtet. Foto: Büllesbach