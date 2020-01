Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Puppentheater mit „Eier-Krimi“

Hückeswagen Die Kindertheater-Reihe im Kultur-Haus Zach ist zu Ende. Nun werden Sponsoren gesucht.

Beim Kindertheater im Kultur-Haus Zach wurde es am Sonntagnachmittag noch einmal so richtig spannend, lustig und romantisch, als Dieter Baum das fantasievolle Puppenspiel mit dem Titel „Der Eier-Krimi“ präsentierte. Die vielen Bühnenbilder und kunstvollen Accessoires samt passender Hintergrundmusik sorgten für immer neue Szenen. Die Geschichte vom Eier-Dieb, der die Romantik auf dem Hühnerhof empfindlich stört, zog die großen und kleinen Zuschauer ebenso in ihren Bann. Im Detektivmantel wirbelte dabei Dieter Baum über die Bühne, stellte wilde Verfolgungsjagden mit Boot und Flugzeug nach und setzte die kleinen Puppen und Figuren wirkungsvoll in Szene. Natürlich kam es zu einem guten Ende, und die Henne Lucy erhielt ihr gestohlenes Ei zurück.