Hückeswagen : CDU steht geschlossen hinter ihren Kandidaten für Kommunalwahl

Hückeswagen Der CDU-Stadtverband stimmte sich am Montagabend im Kultur-Haus Zach auf den Kommunal- und Bürgermeisterwahlkampf in diesem Jahr ein.

„Das ist einerseits überraschend, andererseits ist es ein gutes Zeichen, dass sich lauter neue Kandidaten gefunden haben. Es zeigt, dass die CDU in Hückeswagen lebendig ist“, betonte NRW-Justizminister Peter Biesenbach beim Besuch seines Heimat-Stadtverbands. Er rief die Partei zudem zu klarem Bekenntnis und selbstbewusstem Auftreten im Wahlkampf auf. „Die AfD will in ganz NRW Kandidatenlisten aufstellen, und auch die Grünen sind eine ernstzunehmende Konkurrenz“, sagte Biesenbach. Er bat seine Parteifreunde darum, sich genau zu überlegen, wie und mit welchen Inhalten sie in den Wahlkampf gehen wollten. „Die Menschen müssen erkennen können, wofür wir stehen“, betonte Biesenbach.

Fraktionschef Christian Schütte war hingegen nicht überrascht. „Wir wussten, dass einige ältere Kollegen nicht mehr antreten würden. Deswegen haben wir in den vergangenen zwei Jahren auch daran gearbeitet, die CDU zu verjüngen“, sagte er. So seien junge Mitglieder zunächst als sachkundige Bürger in die Ausschüsse entsandt worden, um sie so auf eine etwaige Arbeit im Stadtrat vorzubereiten. „Das ist unser Ziel für die Kommunalwahl: Mit möglichst vielen altgedienten Kräften und neuem Personal in den Stadtrat einziehen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende.