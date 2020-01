Hinweis des Bundesfinanzministeriums : Transparenzregister – Stadt warnt vor betrügerischer Mail

Hückeswagen Momentan kursiert auch in Hückeswagen eine E-Mail, die den Eindruck erweckt, man müsse sich kostenpflichtig auf einer Internetseite registrieren.

Immer wieder tauchen Mails, Faxe oder Briefe auf, in denen suggeriert wird, der Adressat müsse sich jetzt unbedingt in einem bestimmten Register registrieren. So wurden in der Vergangenheit etwa Geschäftsleute aufgefordert, einen Eintrag in entsprechende Telefonbücher eintragen zu lassen. Sehr versteckt fanden sich dann im Kleingedruckten teils nicht unwesentliche Kosten.