Hückeswagener Judoka : Mifune-Kämper holen drei Kreismeistertitel

Hückeswagen Mit drei Kreismeistertiteln und dazu noch zwei dritten Plätzen kehrten jetzt die Nachwuchsjudoka des JC Mifune von den Kreiseinzelmeisterschaften in Leverkusen zurück.

„Das war eine super Leistung der Judoka", versicherten die Betreuer Veronika Tscheschlog, Nadiene Blechmann und Anja Czersinsky nach der Rückkehr. Der Verein hatte mit Marvin Hunker und Imke Czersinsky auch zwei Schiedsrichter an den Matten.

Letztere ging zudem selber auf die matte. Imke Czersinsky startete mit einer Niederlage in den Wettkampf der U 18 (bis 63 Kilogramm). Doch dann steigerte sie sich und gewann die folgende beide Kämpfe mit Ipon, der höchsten Wertung im Judo. Die Folge: Die Mifune-Kämpferin war nicht nur Kreismeisterin, sondern qualifizierte sich auch für die Westdeutschen Meisterschaften. Einen weiteren Titel für den Hückeswagener Judoclub holte Maik Wosmiller in der U 13 (bis 42 Kilogramm). Seine drei Gegner hatten alle nicht den Hauch einer Chance. Zudem wurde sein Bruder Daniel in der Altersklasse U 15 (bis 50 Kilogramm) Kreismeister.