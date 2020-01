Hückeswagen : kfd-Einkehrtag zum Thema „Klimawandel“

Hückeswagen Der Klimawandel beschäftigt nun die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) in einer besonderen Weise, weshalb sie für Montag, 9. März, zu einem Einkehrtag ins Mutterhaus der Franziskanerinnen auf den Waldbreitbacher Klosterberg einlädt.

„Nachdem der Einkehrtag 2018 in Waldbreitbach immer noch in bester Erinnerung bei allen Teilnehmerinnen steht, suchen wir auch in diesem Jahr wieder einen Gedankenaustausch mit Schwester Gerlinde Maria von den Waldbreitbacher Franziskanerinnen“, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Sie begleitet die Hückeswagener Gruppe an diesem Tag, und gemeinsam soll dann über den Klimawandel nachgedacht werden. „Nicht nur real, sondern angelehnt an die goldene Regel, die Jesus seinen Jüngern und uns mahnend mitgegeben hat: Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen (Mt. 7,12)“, schreibt das Ehrenmitglied der kfd. Im vorösterlichen Stress sind die Teilnehmerinnen zudem eingeladen, in Gemeinschaft einen Tag der Ruhe und Gelassenheit mit Schwester Gerlinde Maria zu erleben.