Fahrbahnsperrung in Hückeswagen Beverdamm erhält breiteren Gehweg

Zum Start der neuen Badesaison wird ein „Nadelöhr“ an der Bever-Talsperre für etwa fünf Wochen nicht passierbar sein. Weil ab Montag, 24. April, der Gehweg verbreitert wird, ist der Beverdamm bis zum Ende der Bauarbeiten Mitte / Ende Juni für Fahrzeuge und Fußgänger komplett gesperrt. Das teilt Iris Trespe, Pressereferentin der Kreisverwaltung, mit. Der Kreis hat die Arbeiten an diesem Teilstück der Kreisstraße 12 in Auftrag gegeben.