Lecker essen im Bergischen Grillen und feiern auf amerikanische Weise

Wenn sich in dem Steak auf dem heißen Rost das perfekte Grillmuster mit den sich kreuzenden Streifen einbrennt, dann sind Fleischliebhaber begeistert. Mittlerweile landen aber auch immer mehr Alternativen zum Steak und zur Wurst auf dem Grillrost. Denn Grillen dient längst nicht mehr allein der Essenzubereitung, sondern ist zu einer wahren Passion geworden. „Vöpel’s Greenhouse“ in Hückeswagen-Junkernbusch zählt dabei zu den Experten in diesem Bereich. Das Familienunternehmen bietet nicht nur Grills von 15 verschiedene namhafte Marken auf gut 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche zum Verkauf an. Im Angebot befinden sich auch Termine für Grillseminare zu verschiedenen Themen und einmal im Monat das beliebte American Barbecue-Buffet „All you can eat“.