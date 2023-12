Hückeswagener Haushalt 2024 Ausgleich gelungen, Zukunft erscheint düster

2024 ist das letzte Jahr unseres HSK – und wir leben in völlig anderen Zeiten als 2015, als wir uns gemeinsam auf den Weg der Konsolidierung gemacht haben“, brachte es Isabel Bever auf den Punkt. Dies habe erschwerte finanzielle Möglichkeiten für die Stadt zur Folge. „Die Zahlen sind erschreckend, und es wird auf die Entscheidungen in dieser Zeit ankommen, welche Chancen für Hückeswagen genutzt werden können“, sagte die Kämmerin an die Politiker gerichtet. Es werde darauf ankommen, einen Weg zu finden zwischen den berechtigten und zukunftsorientierten Bedarfen und dem, was den Bürgern als Belastung für die kommenden Jahrzehnte zugemutet werden könne.