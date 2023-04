Oberbergische Verkehrsgesellschaft 1000 Vorbestellungen bei OVAG für Deutschlandticket

Die Echtzeitdaten würden durch die Bordrechner in den Bussen ermöglicht, die in regelmäßigen Abständen GPS-Daten senden. Diese Daten werden auch in einer über die OVAG-App abgerufenen Verbindung berücksichtigt, so dass eine entsprechende Ankunftszeit des Busses prognostiziert werden kann. „Die Prognose ist auch als eine solche zu verstehen, denn eine 100-prozentige Treffgenauigkeit gibt es nicht“, stellt Tadic klar. Auch Hinweistexte zu (bevorstehenden) Einschränkungen im Busverkehr – wie der Baustelle am Wipperfürther Busbahnhof – werden in der neuen App angezeigt, die es sowohl im Apple- als auch im Google-Playstore gibt. Foto: OVAG