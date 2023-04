Sabine Grützmacher im Gespräch Arbeitsauftrag – wieder gesund werden

Info

Vita Die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 / Die Grünen für den Oberbergischen Kreis ist am 4. Januar 1986 in Waldbröl geboren worden, aufgewachsen ist sie in Morsbach. Studiert hat sie in Kiel, wo sie auch ihren Abschluss als Diplom-Sozialarbeiterin gemacht hat. Sie ist verheiratet und lebt in Gummersbach und Berlin.

Bundestag Die Oberbergerin war über Platz 25 der Landesliste in den Bundestag gezogen, das Direktmandat bei der Wahl am 26. September 2021 gewann der CDU-Kandidat Dr. Carsten Brodesser.