Wertstoffhof Hückeswagen „Nix kütt fott“ beim Bergischen Tauschrausch

Unter dem Motto „Nix kütt fott“ kann am Samstag, 22. April, auf dem Gelände des Wertstoffhofs, An der Schlossfabrik, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr auf Einladung der Stadt und des BAV nach Herzenslust wieder gestöbert und mitgenommen werden. Das verspricht Monika Daniel vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV), der den Hückeswagener Wertstoffhof betreibt. Alles, was seit September im Tauschrausch-Container gesammelt wurde, steht kostenfrei bereit, um einen neuen Besitzer und ein neues Zuhause zu bekommen.