Nachwuchs-Fußballer messen sich in Hückeswagen E-Jugend kickt beim ersten RSV-Osterturnier

Die Freude am Kicken war nicht nur auf dem Fußballplatz zu spüren. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Begegnungen am Spielfeldrand und feuerten die Kinder lautstark an. Nur mit den Entscheidungen der Schiedsrichter waren sie nicht immer einverstanden. „Die Schiedsrichter könnten besser sein, da gibt es starke Differenzen“, meinte Ricardo Esteves, Trainer des VfB Marathon Remscheid. Dabei lief es für die Remscheider gar nicht schlecht im Turnier. Sie erreichten die Finalrunde, konnten sich jedoch keinen Platz auf dem Treppchen ergattern. Leer ging dennoch kein Spieler aus. „Es gibt Pokale und für jedes Kind eine Medaille“, betonten die Trainer und Organisatoren Steve Ehrich und Francesco Carone vom RSV. Möglich sei das durch die Sponsoren Optik Mücher und SF CarCare.