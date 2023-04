Osternacht in Hückeswagen Nachbarschaft trifft sich am Osterfeuer

Straßweg · In Straßweg ist das Feuer am Karsamstag eine schöne Tradition. Auch neu Zugezogene nutzten die Gelegenheit, Kontakte in der neuen Nachbarschaft zu knüpfen.

10.04.2023, 12:33 Uhr

Stimmungsvoll brannte das Straßweger Osterfeuer in der Dämmerung – eines von 37 Brauchtumsfeuern, die in Hückeswagen angemeldet waren. Foto: Heike Karsten

Von Heike Karsten