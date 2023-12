Unfall Langenfeld Nach Zusammenstoß: Fußgänger schwer verletzt

(og) Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos am Winkelsweg/Richrather Straße ist auch ein Fußgänger schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Danach war eine 78-jährige Frau aus Monheim am Samstag gegen 12.50 Uhr mit ihrem Toyota auf der Richrather Straße unterwegs und wollte nach recht auf den Winkelsweg abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des fließenden Verkehrs auf dem Winkelsweg, und stieß mit dem Mercedes-Benz eines 48-jährigen Solingers zusammen. Der Solinger war den Winkelsweg in Richtung Hildener Straße gefahren, so dass die Frau aus seiner Sicht von rechts seine Fahrtrichtung kreuzte. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verlor die 78-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr auf den Gehweg, wo sie zuerst eine Grundstücksmauer beschädigte und anschließend einen Fußgänger anfuhr. Bei dem Fußgänger handelt es sich um einen 27-jährigen Langenfelder, der bei dem Unfall so schwer verletzt wurde, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro.