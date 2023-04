Interview mit Hückeswagens Bürgermeister „Das Schloss muss dauerhaft erhalten bleiben“

Herr Persian, momentan scheint es der Stadt so zu ergehen, wie mitunter Privatleuten: Erst geht die Waschmaschine kaputt, dann der Fernseher und direkt danach das Auto. Übertragen auf die Stadt heißt das: Hauptschul-Turnhalle, Mehrzweckhalle, neue Feuerwache, das Schloss und jetzt auch noch das Bürgerbad – seit geraumer Zeit haben die Hückeswagener das Gefühl, dass es am Ort nur noch um die Sanierung maroder Gebäude geht. Sehen Sie das auch so?