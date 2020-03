Bever-Talsperre : Winterliche Ruhe auf dem Campingplatz

Hückeswagen Michael Radermacher hat als Platzwart in der kalten Jahreszeit nicht viel zu tun. Er schätzt die winterliche Bever-Talsperre sehr.

Winterlich und still liegt er da, der sommerliche Tourismus-Magnet Nummer eins in der Schloss-Stadt: die Bever-Talsperre. Zwar, dem Klimawandel geschuldet, nicht still und starr, wohl aber ruhend. Und in der vergangenen Woche sogar mit ein wenig winterlichem Zucker an den Wiesen und Uferrändern. Gleiches gilt für den Campingplatz, der sich an den Hang oberhalb der Talsperre schmiegt. Oben, an der Einfahrt mit der Schranke, befindet sich das Restaurant Beverblick. Dort ist Michael Radermacher nicht nur Inhaber und Koch, der Hückeswagener ist auch als Platzwart für den Campingplatz zuständig. Ganzjährig. Also auch dann, wenn einem Durchschnittsmenschen nicht gerade der Sinn nach Camping und Wohnwagen steht.