Auswirkungen des Coronavirus : In Hückeswagen wird gehamstert

Hamsterkäufe bei Edeka in Wiehagen: Marcus Byhahn vom Wiehagener Edeka an seinem leeren Dinkelmehl-Regal. Foto: Jürgen MOll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Die Regale des Edeka in Wiehagen sind teilweise leer. Das Coronavirus macht aber nicht allen Kunden Angst. Desinfektionsspender im Markt werden rege von den Kunden genutzt.

Von Flora Treiber

Um kurz vor elf müssen einige Kunden des Edeka-Marktes in Wiehagen ein paar Minuten warten, bis ein Parkplatz vor dem Supermarkt frei wird. Für einen gewöhnlichen Samstagmorgen erscheint der Verkehr auf dem Parkplatz erhöht und dieses Bild bestätigt sich auch, sobald man sein Auto geparkt und es ins Innere des Supermarktes geschafft hat. An zwei geöffneten Kassen haben sich lange Schlangen gebildet und Marktleiter Marcus Byhan grüßt ständig neue Stammkunden, die seinen Weg kreuzen. Vielen gibt er die Hand, manche wollen das in Zeiten des Corona-Virus nicht mehr. „Ich finde, das ist einfach eine Höflichkeitsform und die trainiert man sich nicht mal eben so ab. Die Bindung zu meinen Kunden ist sehr wichtig und da gehört eine Begrüßung und eine kurze Unterhaltung dazu“, sagt der Marktleiter.

Dass manche Menschen auf einen freundlichen Händedruck verzichten, seit sich das Coronavirus rasant ausbreitet, kann er verstehen. „Dafür hat aktuell doch jeder Verständnis.“ Fast alle Kunden, die an diesem Samstag in den Supermarkt gehen, machen kurz bei dem Desinfektionsspender halt, den Marcus Byhan am Eingang aufgestellt hat. „Die Spender hatte ich schon aufgestellt, bevor es das Coronavirus überhaupt gab. Hygiene ist einfach wichtig. Seitdem über die Krankheit gesprochen wird, wird dieses Angebot allerdings viel mehr genutzt.“ Schon um 11 Uhr, vier Stunden nach Öffnung des Geschäfts, musste die Kartusche bereits gewechselt werden. „Den Spender muss ich heute bestimmt noch dreimal nachfüllen.“

Info Die Verbreitung des Coronavirus Regeln Um mitzuhelfen, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet, sollte man Regeln einhalten. Sich die Hände zu desinfizieren, ist nicht unbedingt nötig. Die Hände gründlich mit Seife unter fließendem Wasser circa 20 Sekunden zu waschen, reicht, um die Viren von den Händen zu spülen. Man sollte Menschenmassen meiden, einen Abstand zu seinen Mitmenschen halten und nicht in die Hand niesen oder husten, sondern in die Armbeuge. Menschen sollten sich abgewöhnen, die Hände zum Mund zu führen.

Die Kunden, die sich den Weg durch die Abteilungen des Supermarktes bahnen, gucken teilweise in leere Regale. Ein ungewöhnlicher Anblick für Stammkundin Blagunce Falk, die mehrmals in der Woche im Edeka-Markt einkauft. „Die Nudeln, die ich kaufen wollte, sind nicht mehr da“, sagt sie. Die Auswahl ist eingeschränkt, die günstigen Produkte alle bereits ausverkauft. Ihren Porree-Nudel-Auflauf wird die Hückeswagenerin dieses Wochenende mit anderen Zutaten, als normalerweise kochen. Dass viele Kunden Hamsterkäufe gemacht haben, versteht sie nicht. „Ein paar Reserven hat doch jeder von uns im Keller, aber ich glaube, das Hamstern ist übertrieben.“

Einige Minuten später schieben Gerhard und Roswitha Burghoff ihren Einkaufswagen in den Gang, in dem nicht nur Nudeln Mangelware sind. Auch Mehl und Trockenhefe sind ausverkauft. „Das ist der Wahnsinn. Wir haben auch darüber gesprochen, ob Hamsterkäufe nötig sind und haben uns dann dagegen entschieden. Wir wollen keine Panik verbreiten“, sagt Gerhard Burghoff. Das Ehepaar, das schon über 60 Jahre verheiratet ist, hat eine vergleichbare Situation noch nicht erlebt. Den Punkt „Desinfektionsmittel“ haben die beiden auf ihrem Einkaufszettel schnell gestrichen. „Nicht nur hier ist nichts mehr zu haben. Auch in anderen Supermärkten und Apotheken ist Desinfektionsmittel ausverkauft“, sagt Gerhard Burghoff.